MotoGP-Zeittraining: Bestzeit für Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) war im Zeittraining in Misano der Schnellste. Marc Marquez (Gresini Ducati) fuhr auf Platz 2, Jorge Martin (Pramac Ducati) wurde Dritter. Miller (KTM) und Quartararo (Yamaha) im Q2.

Auf die 45 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der MotoGP-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den Top-10 gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-2 ins Q2 aufsteigen.

Im ersten freien MotoGP-Training auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli sorgte WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) mit 1:31,707 min für die Bestzeit. Knapp dahinter platzierte sich Marc Marquez (1:31,744) vor Pol Espargaro (1:31,920).

Im einstündigen Zeittraining am Nachmittag fanden die Fahrer mit 28 Grad Celsius Lufttemperatur gute Bedingungen vor. Die erste Zeit setzte VR46-Pilot Marco Bezzecchi mit 1:33,905 min. Für die Truppe um Valentino Rossi ist es das wichtigste Meeting im Jahr vor heimischer Kulisse.

Rookie Pedro Acosta (GASGAS) setzte nach acht Minuten eine erste nennenswerte Marke mit 1:31,843 min. Marc Marquez (Gresini Ducati) fuhr unmittelbar danach mit 1:31,879 min auf Platz 2.

Nach 25 Minuten gab Weltmeister Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) ein erstes Lebenszeichen von sich und setzte sich mit 1:31,570 min an die zweite Stelle – hinter Marc Marquez (1:31,364).

Die Reihenfolge zur Halbzeit: 1. Marc Marquez (1:31,364), 2. Pecco Bagnaia (1:31,570), 3. Pedro Acosta (1:31,672)., 4. Jorge Martin (1:31,681), 5. Fabio Quartararo (1:31,797). Übrigens: Quartararo war mit einer neuen Frontverkleidung an seiner M1 unterwegs.

Zehn Minuten vor Schluss setzte sich Enea Bastianini an die Spitze und wurde unmittelbar danach von Pedro Acosta (1:31,203) übertroffen. In seiner nächsten Runde ging der Spanier in Kurve 8 zu Boden. Drei Minuten später sorgte WM-Leader Jorge Martin für eine neue Bestmarke (1:30,966).

Fünf Minuten vor dem Ende holten alle nochmal mit frischen Reifen zum Schlussangriff aus. Bagnaia fuhr mit 1:30,685 min eine neue Bestzeit. Zwei Minuten vor dem Ende stürzte Aprilia-Pilot Aleix Espargaro in Kurve 2 über das Vorderrad, was die gelbe Flagge zur Folge hatte.

Danach kam keiner mehr an die Zeit von Bagnaia heran. Der 27-Jährige beendete die Session als Schnellster vor Marc Marquez (1:30,870) und Jorge Martin (1:30,966).

Direkt ins Qualifying 2 zogen Bagnaia, Marc Marquez, Martin, Morbidelli, Bastianini, Acosta, Bezzecchi, Vinales, Quartararo und Miller ein.

Ducati dominierte erneut – in den Top-5 sind ausschließlich Fahrer des Herstellers aus Bologna. Pedro Acosta (6.) und Jack Miller (10.) holten für KTM die Kohlen aus dem Feuer. Maverick Vinales belegte als einziger Aprilia-Fahrer Rang 8. Yamaha-Pilot Fabio Quartararo schaffte mit dem neunten Platz den direkten Einzug ins Q2. Honda-Testfahrer Stefan Bradl landete mit 3,131 sec Rückstand auf dem letzten Platz.

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (6. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,685 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,185 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,281 sec

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,282

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,382

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,518

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,544

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,616

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,628

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,635

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,737

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,748

13. Pol Espargaro (E), KTM, +0,749

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,039

15. Johann Zarco (F), Honda, +1,050

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,094

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,201

18. Alex Márquez (E), Ducati, +1,223

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,276

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,523

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,542

22. Luca Marini (I), Honda, +1,703

23. Stefan Bradl (D), Honda, +3,131

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (6. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:31,707 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,037 sec

3. Pol Espargaro (E), KTM, +0,213

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,242

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,269.

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,391

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,428

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,462

9. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,579

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,647

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,719

12. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,746

13. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,761

14. Johann Zarco (F), Honda, +0,779

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,888

16. Alex Márquez (E), Ducati, +0,909

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,916

18. Luca Marini (I), Honda, +1,117

19. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,326

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,339

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,456

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,560

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,693