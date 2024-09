Misano, FP1: Bestzeit für Jorge Martin (Ducati)

Jorge Martin (Pramac Ducati) fuhr im ersten freien MotoGP-Training in Misano am Freitagvormittag die schnellste Zeit. Marc Marquez (Gresini Ducati) wurde Zweiter. Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) nur auf Rang 8.

Die erste MotoGP-Session am Freitagvormittag ist ein echtes freies Training, in dem die Fahrer und Teams 45 Minuten lang an der Abstimmung der Motorräder arbeiten können. Um Positionen geht es am Freitag erst ab 15 Uhr MEZ, wenn im Zeittraining um den direkten Einzug ins Qualifying 2 gekämpft wird. Das gelingt nur den Top-10, der Rest des Feldes muss am Samstag den Umweg über das Q1 nehmen, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 einziehen.

Bei 27 Grad Celsius Lufttemperatur sorgte am Freitagvormittag nach vier Runden KTM-Testfahrer Pol Espargaro mit 1:32,722 min für die erste nennenswerte Bestzeit.

In seiner fünften Runde setzte sich WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) mit 1:32,642 min an die Spitze. Zur Erinnerung: Der Streckenrekord in Misano, den Martin 2023 aufstellte, liegt bei 1:30,390 min.

Nach 15 Minuten führte Aragon-Dominator Marc Marquez (Gresini Ducati) mit 1:32,077 min die Trainings-Session an. Dahinter lagen Jorge Martin (1:32,215) und Pol Espargaro (1:32,364). Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) war zu diesem Zeitpunkt auf Rang 10 (1:32,846).

Nach 30 Minuten verbesserte Martin seine Zeit auf 1:31,707 min und führte die Session an. Zu diesem Zeitpunkt blieben nur noch Pol Espargaro und Franco Morbidelli (Pramac Ducati) unter 1:32 min. Bagnaia verbesserte sich auf Rang 6 mit 1:32,259 min.

In seiner 13. Runde verbesserte sich Marc Marquez mit 1:31,744 min auf Rang 2. Fabio Quartararo (Yamaha) setzte sich in seiner 18. Runde mit 1:31,976 an die fünfte Stelle.

In den letzten Minuten der Session gab es keine nennenswerten Verbesserungen. Jorge Martin war mit 1:31,707 min der Schnellste. Nur 0,037 sec dahinter platzierte sich Marc Marquez (1:31,744) vor Pol Espargaro (1:31,920). Pecco Bagnaia belegte mit 1:32,169 min Rang 8.

Eine 1:31er-Zeit schafften nur noch Pramac-Pilot Franco Morbidelli (1:31,949) und Yamaha-Fahrer Fabio Quartararo (1:31,976).

Die VR46-Piloten Marc Bezzecchi und Fabio Di Giannantonio beendeten das erste freie Training auf den Rängen 15 und 19.

Bester Honda-Pilot war Johann Zarco. Mit 0,779 sec Rückstand belegte er Rang 14. Joan Mir (Repsol Honda) leidet an einer Infektion und musste bereits vor dem ersten freien Training in Misano zurückziehen. An den Rennen wird er nicht teilnehmen können. Honda-Testfahrer Stefan Bradl beendete das Training auf dem 23. und letzten Platz.

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (6. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:31,707 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,037 sec

3. Pol Espargaro (E), KTM, +0,213

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,242

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,269.

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,391

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,428

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,462

9. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,579

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,647

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,719

12. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,746

13. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,761

14. Johann Zarco (F), Honda, +0,779

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,888

16. Alex Márquez (E), Ducati, +0,909

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,916

18. Luca Marini (I), Honda, +1,117

19. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,326

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,339

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,456

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,560

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,693