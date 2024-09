Pecco Bagnaia «Wollten in die Top-10 und haben P1»

Während Ducati-Star Pecco Bagnaia im freien Training zum MotoGP Event in Misano auf dem achten Platz landete und 0,4 Sekunden auf WM-Spitzenreiter Jorge Martin verloren hatte, gelang es dem Champion, das Blatt zu wenden.

Am Ende des ersten Tages war es die #1, die auch an oberster Stelle der Ergebnislisten stand. Jorge Martin lag nun 0,3 Sekunden hinter dem offiziellen Werkspiloten an dritter Position. Mit Marc Márquez hatte sich noch eine Vorjahres-Ducati zwischen die beiden GP24-Reiter geschoben.

Auf die Frage, wie es zu der Leistungssteigerung in der langen Session am Nachmittag kam, gab der Italiener eine ehrliche Antwort: «Die einzige Veränderung, die wir gebracht haben, waren die Schmerzmittel. Ich bin zunächst ohne gefahren, um zu verstehen, wie das Gefühl ist – und am Nachmittag mit Tabletten.»

Bagnaia: «Es war mühselig im freien Training und ich hatte schon vorab nicht das beste Gefühl. Mir war klar, dass ich nicht komplett fit war. Die Muskeln und Rippen haben mir auch beim Fahren sehr zu schaffen gemacht. Jeder Schräglagenwechsel war wie ein Stich»

Der Ducati-Star weiter: «Wir haben an der Maschine überhaupt nichts geändert für den Nachmittag. Mit den Schmerzmitteln ist es mir dann zum Glück gelungen, ein Gefühl für das Limit und unser Setting aufzubauen. Ich konnte mein Bike immer aggressiver bewegen und mehr Druck am Kurveneingang aufbauen. Meine Streckenkenntnis hat mir auf jeden Fall geholfen.»

Von dem Ergebnis zeigte sich der WM-Zweite sichtlich beeindruckt und kommentierte die Situation gemessen an seiner harten Niederlage im WM-Kampf mit einer erstaunlichen Lässigkeit. Pecco Bagnaia: «Ich habe damit wirklich nicht gerechnet. Unser Ziel für den Tag lautete, einen Platz unter den ersten Zehn zu erreichen. Und jetzt sind wir Erster.»

Positiv ist der nur 20 Kilometer entfernt in Pesaro lebende Ducati-Werksfahrer auch, weil er den körperlichen Tiefpunkt bereits überwunden sieht. «Ich glaube, der Freitag war der härteste Tag. Von jetzt sollt es besser werden. Dadurch, dass ich keine Brüche habe, hilft jeder Tag. Ich werde mich nun mit meinem Physio auf das weitere Wochenende vorbereiten.»

Für die Konkurrenz ist damit klar: Ein schmerzfreier Francesco Bagnaia wird auf seiner Heimstrecke dieses Jahr nur schwer zu schlagen zu sein.

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (6. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,685 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,185 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,281 sec

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,282

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,382

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,518

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,544

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,616

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,628

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,635

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,737

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,748

13. Pol Espargaro (E), KTM, +0,749

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,039

15. Johann Zarco (F), Honda, +1,050

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,094

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,201

18. Alex Márquez (E), Ducati, +1,223

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,276

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,523

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,542

22. Luca Marini (I), Honda, +1,703

23. Stefan Bradl (D), Honda, +3,131

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (6. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:31,707 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,037 sec

3. Pol Espargaro (E), KTM, +0,213

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,242

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,269.

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,391

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,428

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,462

9. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,579

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,647

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,719

12. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,746

13. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,761

14. Johann Zarco (F), Honda, +0,779

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,888

16. Alex Márquez (E), Ducati, +0,909

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,916

18. Luca Marini (I), Honda, +1,117

19. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,326

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,339

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,456

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,560

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,693