Aprilia stellt in Misano limitiertes Edelbike vor

Maverick Viñales möchte in Misano in die Erfolgsspur zurückkehren

Seit 2019 wird die käufliche «Aprilia X» in limitierter Auflage angeboten. In Misano wird die neueste Version vorgestellt

Aprilia möchte beim zweiten MotoGP-Wochenende in Misano in die Erfolgsspur zurückkehren. Mit im Gepäck hat das Werk aus Noale ein brandneues Bike, das am Freitag auf der Rennstrecke offiziell präsentiert wird.

Kommendes Wochenende findet das zweite MotoGP-Meeting in Misano statt. Nach einem miserablen ersten Wochenende an der italienischen Adria, sind die beiden Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró und Maverick Viñales auf Wiedergutmachung aus, bevor es nach Asien geht. Mit Unterstützung der italienischen Fans, wollen sie bei den Heimrennen des Herstellers aus Noale um Top-Platzierungen kämpfen.

Beim eintägigen MotoGP-Test auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli und in den Tagen danach hat Aprilia nach eigener Aussage hart gearbeitet, um wieder konkurrenzfähiger zu werden. «Das erste Rennen in Misano verlief nicht so, wie wir es uns erhofft hatten», haderte Routinier Aleix Espargaró. «Natürlich wurde der Grand Prix durch den Regen beeinträchtigt, aber wir waren trotzdem nicht so schnell, wie wir es am Wochenende sein wollten. Während des Tests haben wir verstanden, in welche Richtung wir gehen müssen, und ich hoffe, dass wir uns verbessern können. Es ist eine schwierige Strecke für uns, aber wir sind bereit, unser Bestes zu geben und um die Positionen zu kämpfen, die zählen.»

Maverick Viñales möchte auf einer seiner Lieblingsstrecken zu alter Stärke zurückfinden. «Wir starten in Misano in ein neues Rennwochenende, und ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, uns zu verbessern. Während des ersten Rennens und des Tests sind uns einige Dinge klar geworden, aber jetzt liegt es an uns, die Messlatte höher zu legen. Wir müssen in jeder Runde und in jedem Rennen unser Bestes geben. Es ist wichtig für uns, dieses Wochenende vor den Rennen in Asien gut zu beenden», so der Spanier.

In Misano wird Aprilia zudem ein neues Motorrad in limitierter Auflage vorstellen. Dabei handelt es sich um die neueste Version der «Aprilia X» – eine limitierte Rennstrecken-Version des erfolgreichen Superbikes RSV4. Rennsport-Direktor Massimo Rivola hat das Edelbike bereits im Rahmen des MotoGP-Wochenendes auf dem Red Bull Ring digital mit VR-Brille vorgestellt. «Die neue Aprilia X ist das Motorrad, welches dem Technik-Layout des MotoGP-Prototypen klar am nächsten kommt. Die große Besonderheit: Die X ist das erste Ground-effect Motorrad am Markt. Wir haben unsere Erfahrungen und Möglichkeiten mit aerodynamischen Bauteilen erstmals in eine Kleinserie übertagen», sagte Rivola im August bei der digitalen Präsentation in Österreich. Das Hightech-Bike wird sowohl die markante Frontlippe der RS-GP als auch den besonderen Bug des MotoGP-Renners besitzen.

Die Präsentation des «echten» Bikes findet am Freitag, den 20. September um 18:30 Uhr im Fahrerlager im Bereich der Aprilia-Racing-Hospitality statt.