MotoGP-Zeittraining: Streckenrekord für Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) fuhr beim Zeittraining in Misano einen Rundenrekord. Jorge Martin (Pramac Ducati) auf Rang zwei, Marc Marquez (Gresini Ducati) wurde Dritter. Quartararo (Yamaha) mit Platz 5 im Q2.

Auf die 45 Minuten freies Training am Freitagvormittag folgt in der MotoGP-Klasse am Nachmittag das Zeittraining. In diesem geht es darum, direkt ins Qualifying 2 zu kommen, was nur den Top-10 gelingt. Die restlichen Fahrer müssen am Samstag ins Q1, aus welchem dann noch die Top-2 ins Q2 aufsteigen.

Im ersten freien MotoGP-Training auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli sorgte Marc Marquez (Gresini Ducati) mit 1:32,082 min für die Bestzeit. Dahinter die beiden Pramac-Piloten Jorge Martin (1:32,145) und Franco Morbidelli (1:32,268).

Im einstündigen Zeittraining am Nachmittag fanden die Fahrer mit 23 Grad Celsius Lufttemperatur trockene, aber etwas kühlere Bedingungen als vor einer Woche vor. Yamaha-Pilot Alex Rins konnte am Zeittraining nicht teilnehmen – wegen Fieber musste er das Handtuch werfen.

Bereits in der vierten Minute setzte KTM-Pilot Jack Miller in Kurve 6 seine RC16 ins Kiesbett. Die erste nennenswerte Zeit setzte danach Pedro Acosta mit 1:32,007 min, der mit einer neuen Frontverkleidung unterwegs war.

Nach zehn Minuten führte Pecco Bagnaia (1:31,129) die Session vor WM-Leader Jorge Martin (1:31,325) an. Pedro Acosta (GASGAS) rutschte in Kurve 14 das Hinterrad weg – er stürzte ins Kiesbett, konnte sein Bike danach selber wieder aufrichten. Unmittelbar danach fuhr Bagnaia die erste 1:30er-Zeit mit 1:30,924 min.

Nach 22 Minuten setzte Trackhouse-Aprilia-Pilot Miguel Oliveira seine RS-GP ins Kiesbett. Auch er kam ohne Verletzung davon, musste sein Bike danach aber an die Box schieben.

Die Top-3 zur Halbzeit: 1. Jorge Martin (1:30,844), Pecco Bagnaia (1:31,924), 3. Marco Bezzecchi (1:31,218). Marc Marquez (Gresini) lag auf Platz 5, unmittelbar vor Enea Bastianini (Lenovo Ducati). Nach zwei Drittel der Session stürzte Alex Marquez (Gresini) in Kurve 1 über das Vorderrad – er blieb unverletzt.

13 Minuten vor dem Ende der nächste Sturz: Augusto Fernandez (GASGAS) warf seine RC16 in Kurve 15 ins Kiesbett. Danach rannte er in voller Montur in die Box, um auf sein zweites Bike zu wechseln. Martin verbesserte seine Bestzeit auf 1:30,531 min – gut zwei Zehntel hinter dem Streckenrekord von Bagnaia. Unmittelbar danach rückte Marc Marquez mit 1:30,585 min auf Platz 2 vor.

Neun Minuten vor Schluss konterte Bagnaia und fuhr mit 1:30,286 min einen Rundenrekord.

In den letzten fünf Minuten gingen noch einmal alle auf Zeitenjagd und es wurde turbulent. Im Finale stürzten Martin, Di Giannantonio, Binder und Bastianini. Zwischen den Gelbphasen konnten sich noch einige Piloten verbessern – darunter Yamaha-Pilot Fabio Quartararo, der sich auf Platz 5 vorarbeitete.

An den Rundenrekord von Bagnaia kam niemand mehr heran. Martin und Marc Marquez beendeten das Zeittraining auf Rang 2 und 3. Vierter wurde Bastianini, Quartararo belegte den sensationellen fünften Rang.

Direkt ins Qualifying 2 zogen Bagnaia, Martin, Marc Marquez, Bastianini, Quartararo, Morbidelli, Bezzecchi, Vinales, Acosta und Espargaro ein.

Ducati dominierte erneut – auf den ersten sieben Plätzen sind sechs Ducati-Fahrer zu finden, nur Quartararo konnte sich mit seinem fünften Platz dazwischenschieben.

Die beiden Aprilia-Werksfahrer Maverick Vinales und Aleix Espargaro ziehen direkt ins Qualifying 2 ein. Für KTM verlief das Zeittraining bitter: Nur Rookie Pedro Acosta landete in den Top-10. Johann Zarco erreichte als bester Honda-Pilot Rang 12.

Ergebnisse MotoGP Misano 2, Zeittraining (20.9.):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,286 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,198 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,299

4. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,321

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,600

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,646

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,678

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,704

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,705

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,881

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,931

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,964

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +1,107

14. Alex Márquez (E), Ducati, +1,227

15. Brad Binder (ZA), KTM, +1,362

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,382

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,434

18. Luca Marini (I), Honda, +1,479

19. Joan Mir (E), Honda, +1,638

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,814

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,924

22. Alex Rins (E), Yamaha, DNS

Ergebnisse MotoGP Misano 2, FP1 (20. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:32,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,063 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,186

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,291

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,409

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,464

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,536

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,572

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,659

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,666

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,741

12. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,743

13. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,828

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,051

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,155

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,249

17. Luca Marini (I), Honda, +1,308

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,348

19. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,468

20. Joan Mir (E), Honda, +1,685

21. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,796

22. Alex Rins (E), Yamaha, +5,752