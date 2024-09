Jorge Martin: Zweiter trotz Sturz – hinter Bagnaia

Jorge Martin (Pramac) belegte im MotoGP-Zeittraining den zweiten Platz und qualifizierte sich trotz Sturz locker für das Q2. Sein Gefühl war sehr gut, für den Samstag erwartet er sich noch schnellere Rundenzeiten.

Jorge Martin (Pramac Ducati) fuhr beim MotoGP-Zeittraining am Freitagnachmittag die zweitschnellste Zeit – mit seiner besten Runde lag er 0,198 sec hinter Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati), der einen Rundenrekord aufstellte. Diesen stellte der Italiener neun Minuten vor dem Ende der Session auf – also, bevor alle noch einmal mit frischen Reifen auf Zeitenjagd gingen. Beim Versuch, seine Zeit in den letzten Minuten des Trainings zu verbessern, stürzte Martin. «Ich tat dasselbe wie eine Runde zuvor. Ich hatte denselben Speed und habe gleich gebremst. Ich vermute, das Problem war, dass ich Morbidelli gefolgt bin. Wir sind am Limit unterwegs – das veränderte vielleicht die Aerodynamik oder die Balance des Bikes», grübelte der Spanier.

Mit seiner Leistung ist Martin trotzdem zufrieden. «Mein Gefühl war sehr gut, ich verbesserte meine Rundenzeit von vor zwei Wochen, das war sehr wichtig. Beim Test habe ich den Fokus auf die Verbesserung der Zeitenjagd gelegt, das habe ich erreicht», meinte der 26-Jährige. «Vor dem Test war das Problem der Hinterreifen – er hatte zu viel Grip und schob beim Kurveneingang das Bike über das Vorderrad. Mit diesem hohen Grip-Level kann ich mein volles Potenzial bei der Zeitenjagd nicht entfalten. Wir haben das gut gelöst – auch wenn ich am Ende gestürzt bin, habe ich mich heute sehr gut gefühlt. Ich konnte zwei sehr gute Rundenzeiten fahren und auch die Pace war fantastisch. Ich meine, ich bin 1:30,8 mit dem Medium gefahren, deshalb muss ich zufrieden sein.»

Nach dem Ergebnis des Zeittrainings läuft es auf einen Zweikampf von Martin mit Bagnaia hinaus. «Wir werden sehen – wichtig ist es, im Qualifying und im Rennen schnell zu sein. Momentan sind Pecco und ich einen Schritt voraus. Ich hätte das nicht erwartet und Enea und Marc, wie im Test, weiter vorne erwartet», so der Pramac-Pilot.

Für das Qualifying und das Sprintrennen am Samstag prophezeit Martin noch schnellere Rundenzeiten. «Im Vergleich zu Misano 1 war der Grip heute etwas weniger und wir waren trotzdem schneller – der Samstag wird sehr schnell werden.»

Ergebnisse MotoGP Misano 2, Zeittraining (20. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,286 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,198 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,299

4. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,321

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,600

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,646

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,678

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,704

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,705

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,881

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,931

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,964

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +1,107

14. Alex Márquez (E), Ducati, +1,227

15. Brad Binder (ZA), KTM, +1,362

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,382

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,434

18. Luca Marini (I), Honda, +1,479

19. Joan Mir (E), Honda, +1,638

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,814

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,924

22. Alex Rins (E), Yamaha, DNS

Ergebnisse MotoGP Misano 2, FP1 (20. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:32,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,063 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,186

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,291

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,409

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,464

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,536

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,572

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,659

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,666

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,741

12. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,743

13. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,828

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,051

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,155

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,249

17. Luca Marini (I), Honda, +1,308

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,348

19. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,468

20. Joan Mir (E), Honda, +1,685

21. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,796

22. Alex Rins (E), Yamaha, +5,752