Franco Morbidelli (Pramac): «Müssen alles überprüfen»

Pramac-Ducati-Pilot Franco Morbidelli konnte sich im Zeittraining am zweiten MotoGP-Wochenende in Misano zwar direkt für das Q2 qualifizieren, fuhr jedoch die langsamste Zeit aller GP24-Piloten.

Beim ersten MotoGP-Wochenende in Misano unterstrich Franco Morbidelli (Pramac Ducati) seine aufsteigende Form. Zwar stürzte er im Grand Prix am Sonntag, befand sich zu diesem Zeitpunkt aber in aussichtsreicher Position. Einen Tag zuvor stand er beim Sprintrennen auf dem Podium.

Auch beim zweiten Wochenende auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli zählt «Morbido» zu den Anwärtern auf die vorderen Plätze. Dies bestätigte sich im ersten freien Training am Freitagmorgen, wo der Italiener die drittschnellste Zeit fuhr.

Im Zeittraining am Freitagnachmittag gelang dem 29-Jährigen mit Rang 6 zwar der direkte Einzug in das Q2 am Samstag, mit den Bedingungen hatte er aber seine Schwierigkeiten.

«Es war ein ziemlich eigenartiges Gefühl an diesem Nachmittag, denn es waren sehr knifflige Bedingungen. Wenigstens konnten wir am Ende der Session mit den neuen Reifen noch eine ordentliche Rundenzeit fahren. Die war gut genug, um uns direkt für das Q2 zu qualifizieren», meinte Morbidelli. «Ich war heute sehr angespannt. In den Beschleunigungsphasen waren wir stark, in den Bremspassagen hatte ich aber überhaupt kein Gefühl – weder beim Bremsen noch beim Einlenken in die Kurven. Ich hatte in der ganzen Session große Probleme.»

Um das Qualifikationstraining und das Sprintrennen am Samstag sowie den Grand Prix am Sonntag erfolgreich gestalten zu können, steht dem Italo-Brasilianer und seinem Team noch viel Arbeit bevor. Zwar habe er Hoffnung, dass sich die Streckenbedingungen im Laufe des Wochenendes weiter verbessern werden, doch auch an Morbidellis GP24 wird Ursachenforschung betrieben. «Wir müssen heute Abend und in der kommenden Nacht alles überprüfen, um uns zu verbessern.»

Ergebnisse MotoGP Misano 2, Zeittraining (20. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,286 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,198 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,299

4. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,321

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,600

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,646

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,678

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,704

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,705

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,881

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,931

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,964

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +1,107

14. Alex Márquez (E), Ducati, +1,227

15. Brad Binder (ZA), KTM, +1,362

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,382

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,434

18. Luca Marini (I), Honda, +1,479

19. Joan Mir (E), Honda, +1,638

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,814

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,924

22. Alex Rins (E), Yamaha, DNS

Ergebnisse MotoGP Misano 2, FP1 (20. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:32,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,063 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,186

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,291

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,409

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,464

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,536

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,572

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,659

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,666

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,741

12. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,743

13. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,828

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,051

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,155

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,249

17. Luca Marini (I), Honda, +1,308

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,348

19. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,468

20. Joan Mir (E), Honda, +1,685

21. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,796

22. Alex Rins (E), Yamaha, +5,752