Marc Marquez (3.): «Wenn man stürzt, dann stürzt man»

Gresini-Ducati-Pilot Marc Marquez zählte auch im Vorfeld des zweiten MotoGP-Wochenendes in Misano zu den Sieganwärtern. Der Auftakt an der Adria zeigte dennoch einen Rückstand zu den beiden WM-Führenden GP24-Piloten.

Im Gran Premio di San Marino, dem ersten Rennen in Misano vor nur 12 Tagen, konnte Marc Marquez, nach langer Durststrecke, seinen zweiten Saisonsieg in einem Grand Prix in Folge feiern. Zwar wurde dieses Ergebnis begünstigt durch ein turbulentes Rennen, dennoch zählte der achtmalige Weltmeister auch im Vorfeld des zweiten Rennwochenendes an der Adria zu den Favoriten. Diese Rolle unterstrich er gleich am Freitagmorgen durch die schnellste Zeit im freien Training. Im Zeittraining reichte es zwar nicht mehr zur Bestzeit, er selbst hatte jedoch einen deutlich negativeren Trend zum Einstand des Rennwochenendes vermutet. Bereits in der Vergangenheit hatte es diesen Trend gegeben, wenn in kurzer Folge mehrere Rennen auf der gleichen Rennstrecke abgehalten wurden: «Es war während der Saison im Jahr 2020, während der Covid-Zeit schon so, dass im zweiten Rennen die Abstände knapper wurden.»

Auch dadurch hatte Marquez erwartet, dass der Auftakt in dieses Wochenende für ihn schwieriger werden würde: «Ich habe uns weiter sogar hinten erwartet. Denn jetzt liegen alle sehr nahe beieinander und alle sind schnell.» Er sah Parallelen zum letzten Event an der Adria, denn auch da begann er zunächst im Verfolgerfeld, ehe er am Sonntag im Grand Prix schließlich den Sieg erringen konnte.

Die Haftungsbedingungen spielen dabei für den Katalanen an diesem Wochenende eine Schlüsselrolle. Anders als noch am gesamten Rennwochenende in Aragon und dem Grand Prix des ersten Misano-Events, in dem er von veränderter Haftung durch Nieselregen profitierte, hatten am Freitag alle Piloten maximalen Grip zur Verfügung. Dies sei jedoch nicht nur positiv, so Marquez: « Es gibt zwar viel mehr Grip, aber dadurch wird die Reaktion des Motorradsauch abrupter. So kommt man leichter ans Limit des Motorrads, es gibt jedoch keine Warnung, wenn man es erreicht hat. Und wenn man stürzt, dann stürzt man. Deshalb gab es heute, als es gegen Ende zur Sache ging, so viele Abflüge.»

Ein ebenfalls wichtiger Faktor werden im Sprintrennen und im Grand Prix am Sonntag die Starts sein. An dieser Stelle sieht er noch Probleme an seinem Motorrad, besonders im Vergleich zu seinen Konkurrenten Francesco Bagnaia und Jorge Martin: «Es gibt große Unterschiede zwischen den GP23 und der GP24 bei den Starts. Die Elektronik ist anders.»

«MM93» weiter: «Normalerweise bin ich der konstanteste Starter der Piloten auf der GP23 und habe mich da zudem stark verbessert. Ich bin eigentlich in der Lage, den Technik-Nachteil auszugleichen, aber heute Morgen war der Startversuch mies. Da haben wir noch Arbeit vor uns.»

Selbst wenn dem Spanier der nächste Coup und damit ein Dreifach-Sieg gelingen sollte – in der WM-Tabelle werden Bagnaia und Martin in jedem Fall auch nach Misano II vorn dem Gresini-Star liegen.

Ergebnisse MotoGP Misano 2, Zeittraining (20. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,286 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,198 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,299

4. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,321

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,600

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,646

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,678

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,704

9. Pedro Acosta (E), KTM, +0,705

10. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,881

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,931

12. Johann Zarco (F), Honda, +0,964

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +1,107

14. Alex Márquez (E), Ducati, +1,227

15. Brad Binder (ZA), KTM, +1,362

16. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,382

17. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,434

18. Luca Marini (I), Honda, +1,479

19. Joan Mir (E), Honda, +1,638

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,814

21. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,924

22. Alex Rins (E), Yamaha, DNS

Ergebnisse MotoGP Misano 2, FP1 (20. September):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:32,082 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,063 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,186

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,291

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,409

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,464

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,536

8. Brad Binder (ZA), KTM, +0,572

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,659

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,666

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,741

12. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,743

13. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,828

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,051

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,155

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,249

17. Luca Marini (I), Honda, +1,308

18. Johann Zarco (F), Honda, +1,348

19. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,468

20. Joan Mir (E), Honda, +1,685

21. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,796

22. Alex Rins (E), Yamaha, +5,752