Bastianini (3.): Frühe Verwarnung bremste ihn ein

Im MotoGP-Sprint von Misano erreichte Enea Bastianini den dritten Platz hinter seinen Ducati-Kollegen Bagnaia und Martin. Der Italiener erhielt eine frühe Track-Limits-Warnung, die ihn in den ersten Runden einbremste.

Enea Bastianini (Ducati) konnte im MotoGP-Sprint in Misano mit einem starken dritten Platz überzeugen. Der WM-Vierte platzierte sich hinter Jorge Martin und Sieger Pecco Bagnaia, aber vor seinem engsten WM-Konkurrenten Marc Marquez (alle Ducati).

Dieser Erfolg war bemerkenswert, denn es war erst das zweite Mal in dieser Saison, dass Bastianini ein Sprint-Podium erreichte. Die Ausgangslage spielte ihm in die Karten: Mit einem Startplatz in der ersten Reihe, entfiel diesmal die für ihn übliche Aufholjagd von den hinteren Positionen. «Es war eine Erleichterung, nicht wieder das halbe Feld überholen zu müssen», sagte der Italiener mit Blick auf seine vorherigen Rennen.

Bastianini konnte dem hohen Anfangstempo von Jorge Martin und seinem Teamkollegen Pecco Bagnaia zunächst folgen, hielt jedoch stets einen Respektabstand von etwa einer Sekunde. Diese Lücke war zu groß, um einen ernsthaften Angriff zu starten. Er räumte ein, dass eine frühe Verwarnung wegen Überschreitung der Streckenbegrenzung ihn zusätzlich ausbremste: «Ich habe mich danach vorsichtiger verhalten, was den leichten Rückstand erklärt.»

Der 26-Jährige zeigte sich insgesamt zufrieden mit seiner Leistung: «Meine Pace war unglaublich, doch die von Pecco ebenso. In den letzten Runden war ich schneller als die beiden, aber es hat nicht gereicht, die Lücke zu schließen.»

Da Bagnaia und Martin vor ihm das Ziel überquerten, konnte Bastianini seinen Rückstand in der Gesamtwertung auf die beiden nicht verringern. Allerdings gelang es ihm, etwas Boden auf Marc Marquez gutzumachen. Bastianini hält nun bei 257 Punkten, während Marquez mit 265 Punkten weiterhin knapp vor ihm liegt.

Ergebnisse MotoGP Misano 2, Sprint (21. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:50,237 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,285 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,319

4. Marc Márquez (E), Ducati, +5,386

5. Pedro Acosta (E), KTM, +6,580

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,143

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,405

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,965

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,271

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +9,538

11. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +11,542

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +12,049

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +14,819

14. Alex Márquez (E), Ducati, +16,566

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +17,742

16. Jack Miller (AUS), KTM, +19,411

17. Luca Marini (I), Honda, +20,101

18. Johann Zarco (F), Honda, +20,598

19. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,394

20. Augusto Fernández (E), KTM, +25,431

21. Joan Mir (E), Honda, +27,208

WM-Stand nach 27 von 40 Rennen:

1. Martin, 321 Punkte. 2. Bagnaia 317. 3. Marc Márquez 265. 4. Bastianini 257. 5. Binder 165. 6. Acosta 157. 7. Viñales 139. 8. Di Giannantonio 119. 9. Aleix Espargaró 119. 10. Alex Márquez 114. 11. Bezzecchi 95. 12. Morbidelli 91. 13. Oliveira 65. 14. Quartararo 64. 15. Miller 58. 16. R. Fernández 46. 17. Nakagami 21. 18. Zarco 21. 19. A. Fernández 20. 20. Rins 15. 21. Mir 15. 22. Pol Espargaró 12. 23. Pedrosa 7. 24. Bradl 2. 25. Marini 1. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 475 Punkte. 2. KTM 239. 3. Aprilia 224. 4. Yamaha 75. Honda 37.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 574 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 412. 3. Gresini Racing 379. 4. Aprilia Racing 258. 5. Red Bull KTM Factory Racing 223. 6. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 214. 7. Red Bull GASGAS Tech3 177. 8. Trackhouse Racing 111. 9. Monster Energy Yamaha 79. 10. LCR Honda 42. 11. Repsol Honda Team 16.