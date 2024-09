Franco Morbidelli (3.): «Waren unglaublich schnell»

Pramac-Pilot Franco Morbidelli zeigte am Freitag in Mandalika, dass man ihn an diesem MotoGP-Wochenende auf der Rechnung haben muss. Bestzeit im ersten freien Training und Platz 3 im Zeittraining geben Zuversicht.

Franco Morbidelli (Pramac Ducati) wurde im MotoGP-Zeittraining in Mandalika Dritter. Dass er sich wohlfühlt auf der indonesischen Rennstrecke, bewies er bereits im ersten freien Training am Freitagmorgen, als er mit 1:30,689 min die Bestzeit erzielte. Wie war es für Morbidelli, seinen Namen wieder ganz oben in der Zeitenliste zu lesen? «Wir waren schon an den letzten Wochenenden gut dabei, wir sind zurück», sagte er knapp.

Am Freitagnachmittag ging es um einiges zügiger zur Sache. Mit seiner Zeit von 1:29,709 min war «Morbido» über zwei Zehntelsekunden schneller als der Streckenrekord von Luca Marini aus dem letzten Jahr. Doch Enea Bastianini (Lenovo Ducati) und Teamkollege Jorge Martin waren noch schneller. «Ich hatte heute viel Spaß. Wir waren sehr schnell, am Morgen waren wir unglaublich schnell. Wir versuchen so weiterzumachen», freute sich der 29-Jährige.

Im Zeittraining war seine Rundenzeit fast um eine Sekunde schneller als am Vormittag. Ließen die Bedingungen auf dem Mandalika International Street Circuit in der ersten Session nicht mehr zu? «Am Morgen war die Strecke noch sehr rutschig und dreckig, am Nachmittag war es dann okay», bestätigte der Italiener.

Was rechnet sich Morbidelli für das Qualifying und die Rennen aus? «Wir möchten so weitermachen, versuchen uns zu verbessern und in diesen Positionen zu bleiben.» Morbidelli kam in den letzten Events immer besser in Schwung, mittlerweile ist er Stammgast im Q2. In der WM-Tabelle liegt er momentan mit 102 Punkte auf Rang 12.

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Zeittraining (27. September):

1. Enea Bastianini (I) Ducati, 1:29,630 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,040 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,079

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,082

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,140

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,214

7. Marc Marquez (E), Ducati, +0,255

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,331

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,356

10. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,370

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,456

12. Luca Marini (I), Honda, +0,466

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,559

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,573

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,675

16. Jack Miller (AUS) KTM, +0,781

17. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,813

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,977

19. Joan Mir (E), Honda, +1,162

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,265

21. Alex Marquez (E), Ducati, +1,368

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, FP1 (27. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:30,689 min

2. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,221 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,529

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,582

5. Johann Zarco (F), Honda, +0,767

6. Marc Marquez (E), Ducati, +0,815

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,829

8. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,940

9. Luca Marini (I), Honda, +1,014

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,037

11. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,078

12. Alex Marquez (E), Ducati, +1,087

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,095

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,105

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,168

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1,317

17. Jack Miller (AUS) KTM, +1,337

18. Joan Mir (E), Honda, +1,338

19. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,505

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,565

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,784

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,953