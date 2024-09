MotoGP Mandalika, FP1: Morbidelli auf 1, Honda stark 27.09.2024 - 06:00 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose Schnellster zum Auftakt: Ducati-Pilot Franco Morbidelli © Gold & Goose Aprilia-Pilot Maverick auf Platz 2 nach dem FP1 in Indonesien © Gold & Goose Johann Zarco überraschte als Fünfter am Freitagmorgen Zurück Weiter

Im ersten freien Training in Mandalika setzte sich mit Franco Morbidelli wieder eine Ducati an die Spitze. Maverick Vinales fuhr auf Rang 2. Mit Zarco (5.) und Marini (9.) landeten zwei Honda-Piloten in den Top-10.