Fabio Quartararo (6.): «Das ist der schwierige Job» 27.09.2024 - 16:01 Von Stephan Moosbrugger

© Gold & Goose Fabio Quartararo

Fabio Quartararo (Yamaha) belegte im Zeittraining in Mandalika den sechsten Platz und war damit der einzige «Nicht-Ducati-Fahrer» in den Top-7. Das dritte Mal in Folge erreichte der Franzose das Q2.