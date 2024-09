Jorge Martin (2.): «Ich bin sehr beeindruckt»

MotoGP-WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) zeigte am Freitag in Mandalika eine starke Leistung und sprach über das neue Aerodynamik-Paket, das auch Werkspilot Enea Bastianini verwendet.

Das erste Zeittraining der MotoGP-Klasse am Freitag in Mandalika war ein Ducati-Festival. WM-Leader Jorge Martin konnte sich auf Platz 2 einreihen. Der Pramac-Pilot büsste auf Enea Bastianini nur vier Hundertstelsekunden ein – er war seinerseits nur um vier Hundertstel schneller als WM-Rivale Pecco Bagnaia (4.).

«Der Tag war wirklich gut – ich bin super happy. Ich war in der ersten Session schon schnell und dann den ganzen Tag über», hielt der Spanier fest. «Vielleicht fehlt mir ein wenig bei der Zeitenjagd. Aber im zweiten Stint hatte ich auch einiges an Verkehr auf der Piste. Vielleicht hätte ich mich da noch steigern können. Aber ich bin sehr beeindruckt, wie schnell wir alle hier von der Pace her unterwegs sind. Es sieht so aus, als wäre Enea sehr schnell, aber lasst uns mal Morgen abwarten.»

Erstaunlich knapp waren am Freitag die Zeitabstände. Bis Rang 18, den Aprilia-Pilot Raul Fernandez belegte, waren alle Fahrer innerhalb einer Sekunde. «Es gab zwei Kurven, wo ich etwas Probleme hatte und mich vielleicht steigern kann. Aber ich genieße es generell, hier zu fahren – es kommt alles recht natürlich, daher bin ich happy», meinte Martin.

Was auffiel: Jorge Martin verwendete am Freitag ein anderes Aero-Paket als Bagnaia – es war dasselbe, das auch Bastianini verwendet. «Ja, fragt mal Enea», lachte der 26-Jährige. «Ich mag es – ich habe das Gefühl, dass das Motorrad etwas schwerer einlenkt, dafür kann ich etwas mehr Speed in die Kurve mitnehmen. Es muss nicht unbedingt besser sein, aber in Misano hat es gut funktioniert, deshalb wollten wir es hier auch verwenden. Wir haben gesagt, wir versuchen es und gehen dann eventuell wieder zurück.»

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Zeittraining (27. September):

1. Enea Bastianini (I) Ducati, 1:29,630 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,040 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,079

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,082

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,140

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,214

7. Marc Marquez (E), Ducati, +0,255

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,331

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,356

10. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,370

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,456

12. Luca Marini (I), Honda, +0,466

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,559

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,573

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,675

16. Jack Miller (AUS) KTM, +0,781

17. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,813

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,977

19. Joan Mir (E), Honda, +1,162

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,265

21. Alex Marquez (E), Ducati, +1,368

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, FP1 (27. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:30,689 min

2. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,221 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,529

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,582

5. Johann Zarco (F), Honda, +0,767

6. Marc Marquez (E), Ducati, +0,815

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,829

8. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,940

9. Luca Marini (I), Honda, +1,014

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,037

11. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,078

12. Alex Marquez (E), Ducati, +1,087

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,095

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,105

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,168

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1,317

17. Jack Miller (AUS) KTM, +1,337

18. Joan Mir (E), Honda, +1,338

19. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,505

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,565

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,784

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,953