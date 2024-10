Brad Binder (6.): «Hätte auch mich erwischen können»

Über den sechsten Platz im Großen Preis von Japan konnte sich KTM-Ass Brad Binder nur wenig freuen. Dem Südafrikaner wurde einmal mehr klar, wie groß sein Abstand auf der RC16 zur gegenwärtigen MotoGP-Elite ist.

KTM-Werksfahrer erlebte ein schwieriges Wochenende mit einem Höhepunkt und etlichen Enttäuschungen. Dem ersten Platz im Zeittraining am Freitag folgte ein Ausfall mit streikender Technik im Sprint. Positiv ging es dann wieder zu Beginn des Japan-GP zur Sache. Dem Südafrikaner gelang wieder einmal ein famoser Start. Direkt hinter Bagnaia und Acosta hatte sich die #33 in eine vielversprechende Ausgangslage beschleunigt.

Von da an ging es dann allerdings bis zum Ende des 24-Runden-Rennens nur rückwärts. Immerhin sah Binder am Sonntag die Zielflagge und als Sechster gab es obendrein zehn WM-Punkte auf das zuletzt stagnierende Konto. Besser noch: Mit dem Einlauf im vorderen Mittelfeld überholte der offizielle KTM-Pilot in der WM-Tabelle Konzernkollegen Acosta. Binder ist nun wieder Fünfter.

Auch weil Binder in den letzten Jahren in Japan verlässlich auf dem Podest gestanden hatte, war der Pilot aber alles andere als glücklich. «Es war ein sehr mühsames Rennen. Denn perfekt lief es nur am Start und in den ersten 1-2 Runden. Mein Problem war der Grip hinten, und zwar von Beginn an. Ab zirka der siebten Runde kam dann der nächste Rückschritt bei der Haftung. Was ziemlich verrückt war, denn ich bin heute auf den Geraden mit durchdrehendem Hinterreifen gefahren!»

Den Sturz des stürmischen Pedro Acosta erlebte Binder direkt am Hinterrad der #31. Der Abflug des Rookie erschien dem Routinier des KTM-MotoGP-Projekts wenig überraschend. «Ich war direkt dran an Pedro und hatte exakt an der gleichen Stelle eine Runde vor seinem Crash einen Fast-Sturz. Es kam für mich fast wie mit Ankündigung, als er vor mir aus dem Rennen flog.»

Der Werkspilot ergänzte beim Media-Debrief in Motegi: «Ich glaube, heute hatten viele Piloten große Probleme über die Runden zu kommen. Für mich zeigen das auch die großen Abstände. Das ist wirklich frustrierend. Heute haben die ersten vier den besseren Job gemacht und ihr Reifenmaterial besser im Griff gehabt.»

Binder hat recht. Als Sechster büßte er über 18 Sekunden auf den Sieger des GP ein. Beim letzten GP in Indonesien waren die Abstände zu Rang 6 nur rund halb so groß. KTM-Teamkollege Jack Miller, der als Zehnter ins Ziel kam, verlor gar über eine halbe Minute auf Bagnaia.

Aus der Stimme des MotoGP-Stars aus Südafrika klang die Enttäuschung. Während «Brad Attack» zur gleichen Zeit vor einem Jahr noch im Kampf um den dritten Tabellenrang lag, ist aktuell selbst die vierte Position außer Reichweite. Vier Runden vor Schluss der Saison fehlen ihm erschlagende 130 Punkte zu seinem Endrang von 2023. Und – Binder liegt nur zwei Zähler vor Pedro Acosta, der zwar in Japan zwei Nuller schrieb, aber dennoch weiter der schnellste RC16-Pilot ist.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Rennen (6. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 42:09,790 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +1,189 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +3,822

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,358

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +17,940

6. Brad Binder (ZA), KTM, +18,502

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +19,371

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +20,199

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,442

10. Jack Miller (AUS), KTM, +31,184

11. Johann Zarco (F), Honda, +31,567

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +32,299

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +33,003

14. Luca Marini (I), Honda, +35,974

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +39,321

16. Alex Rins (E), Yamaha, +40,839

17. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,547

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), KTM, 18 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 23 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 24 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 24 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (5. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 21:01,074 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,181 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,349

4. Jorge Martin (E), Ducati, +2,498

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,326

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,446

7. Alex Marquez (E), Ducati, +11,444

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,875

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,947

10.Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,299

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +14,559

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,645

13. Luca Marini (I), Honda, +15,886

14. Johann Zarco (F), Honda, +16,170

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +24,415

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,482

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +32,620

– Joan Mir (E), Honda, 1 Runde zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 4 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 32 von 40 Rennen:

1. Martin, 392 Punkte. 2. Bagnaia 382. 3. Bastianini 313. 4. Marc Márquez 311. 5. Binder 183. 6. Acosta 181. 7. Viñales 163. 8. Morbidelli 136. 9. Bezzecchi 134. 10. Di Giannantonio 134. 11. Aleix Espargaro 134. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 86. 14. Oliveira 71. 15. Miller 66. 16. R. Fernández 56. 17. Zarco 36. 18. Nakagami 28. 19. Rins 20. 20. Mir 20. 21. A. Fernández 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 574 Punkte. 2. KTM 275. 3. Aprilia 255. 4. Yamaha 97. 5. Honda 56.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 695 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 528. 3. Gresini Racing 435. 4. Aprilia Racing 297. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 268. 6. Red Bull KTM Factory Racing 249. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 127. 9. Monster Energy Yamaha 106. 10. LCR Honda 64. 11. Repsol Honda Team 27.