Franco Morbidelli: «Da war mein Rennen ein anderes»

Nach seinem fünften Platz in Motegi verrät Franco Morbidelli, dass ihn eine frühe Berührung mit Marc Marquez wohl den Kampf ums Podium gekostet hat. Der Ducati-Mann hatte danach lange mit den KTM-Piloten zu kämpfen.

Eine frühe Berührung mit Marc Marquez brachte Ducati-Pilot Franco Morbidelli im Rennen in Motegi aus dem Tritt.

Morbidelli: «Ich hatte einen guten Start, aber in Kurve 3 eine Berührung mit Marc, bin von der Bahn abgekommen und habe ein paar Positionen verloren. Von da an war mein Rennen ein komplett anderes.»

Auf Nachfrage sagt Morbidelli sogar: Ohne die Berührung hätte er ums Podium kämpfen können. «Das war das Ziel. Der Unterschied zwischen P5 und den Podiumspositionen ist sehr klein. Es ist sehr schwierig, hinten zu starten und dann aufzuholen. Man muss in der ersten Runde seinen Weg nach vorne machen.» Er machte in Motegi in der ersten Runde aber leider seinen Weg nach hinten.

Der Italiener: «Es ging darum, dass ich mich davon erhole und vor die KTMs komme, die sehr schwierig zu überholen sind. Sie bremsen sehr tief und beschleunigen sehr stark. Es ist also sehr schwierig, an ihnen vorbeizukommen. Ich habe hinter Jack (Miller, Anm.) viel Zeit verloren. Dann war ich aber in der Lage, an Brad (Binder, Anm.) vorbeizukommen. Es war ein Rennen mit vielen Kämpfen.»

Die KTM waren nicht nur schwer zu überholen, sondern auch schnell, so Morbidelli: «Es ist eine Strecke, die wie für sie gemacht ist. Eine Stop-and-Go-Strecke. Ihr Motorrad ist hier sehr schnell.»

Dennoch fällt das Gesamtfazit des Ducati-Piloten positiv aus: «Es war ein starkes Rennen mit einer starken Performance. Platz 5 ist ein starkes Ende des Rennens und des Wochenendes. Wir arbeiten daran, weiter nach oben zu kommen.»

Morbidelli erklärt, was es dafür braucht: «Es geht darum, alles zusammenzubekommen. Qualifying, guter Start, keine Berührungen, aggressiv in den ersten Runden sein, wo ich oft Positionen verliere. Das Tempo ist da, es geht nur darum, alles zusammenzubringen.»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Rennen (6. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 42:09,790 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +1,189 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +3,822

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,358

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +17,940

6. Brad Binder (ZA), KTM, +18,502

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +19,371

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +20,199

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,442

10. Jack Miller (AUS), KTM, +31,184

11. Johann Zarco (F), Honda, +31,567

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +32,299

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +33,003

14. Luca Marini (I), Honda, +35,974

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +39,321

16. Alex Rins (E), Yamaha, +40,839

17. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,547

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), KTM, 18 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 23 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 24 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 24 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (5. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 21:01,074 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,181 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,349

4. Jorge Martin (E), Ducati, +2,498

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,326

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,446

7. Alex Marquez (E), Ducati, +11,444

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,875

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,947

10.Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,299

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +14,559

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,645

13. Luca Marini (I), Honda, +15,886

14. Johann Zarco (F), Honda, +16,170

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +24,415

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,482

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +32,620

– Joan Mir (E), Honda, 1 Runde zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 4 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 32 von 40 Rennen:

1. Martin, 392 Punkte. 2. Bagnaia 382. 3. Bastianini 313. 4. Marc Márquez 311. 5. Binder 183. 6. Acosta 181. 7. Viñales 163. 8. Morbidelli 136. 9. Bezzecchi 134. 10. Di Giannantonio 134. 11. Aleix Espargaro 134. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 86. 14. Oliveira 71. 15. Miller 66. 16. R. Fernández 56. 17. Zarco 36. 18. Nakagami 28. 19. Rins 20. 20. Mir 20. 21. A. Fernández 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 574 Punkte. 2. KTM 275. 3. Aprilia 255. 4. Yamaha 97. 5. Honda 56.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 695 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 528. 3. Gresini Racing 435. 4. Aprilia Racing 297. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 268. 6. Red Bull KTM Factory Racing 249. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 127. 9. Monster Energy Yamaha 106. 10. LCR Honda 64. 11. Repsol Honda Team 27.