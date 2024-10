Taka Nakagami (13./Honda): «Es war sehr emotional»

Es könnte der letzte Heim-GP für Taka Nakagami gewesen sein. Auf der Cooldown-Runde sog er die Stimmung auf den Rängen und die Unterstützung seiner Fans auf. Und verdrückte bei der Fahrt in die Boxengasse ein Tränchen.

Ein emotionaler Heim-GP für Taka Nakagami!

Für den japanischen Honda-Piloten ist es zumindest vorerst sein letzter Grand Prix zu Hause. Nakagami verliert Ende der Saison seinen Platz an Somkiat Chantra. Zukunft ungewiss. Als 13. punktete er bei seinem Heimrennen in Motegi. Nakagami zeigt sich nach dem Rennen stolz – und emotional.

Auf eine Frage nach der Unterstützung der Fans von den Rängen zum Ende des Rennens sagt er: «Es hat sich sehr gut angefühlt. Das Rennen selbst war auch gut. Ich habe bis zum Ende mein Bestes gegeben. Mit zwei Runden mehr hätte ich vielleicht noch die Gruppe erwischen können.» Gemeint ist die Gruppe aus Quartararo, Zarco, Miller und Espargaro vor ihm.

Nakagami: «Ich habe das Ende des Rennens sehr genossen und mich gepusht. Ich habe ein paar Duelle erwartet, aber es war heute recht ruhig. Ich bin sehr stolz auf mich, es war ein gutes Rennen.»

Dann wird er emotional: «Ich werde das Rennen nie vergessen. Es war sehr emotional. Nach der Zielflagge war es sein sehr schönes Gefühl auf der Cooldown-Runde. Ich habe in jeder Kurve die Fans gesehen und mir gesagt: Okay, vielleicht ist es das letzte Mal. Es ist ein sehr spezieller Sonntag für mich.»

Ein paar Tränen hatte der sympathische Japaner im Helm auch in den Augen, verriet er.

Nakagami: «Auf der Cooldown-Runde nicht, aber als ich dann zurück in die Box gekommen bin, meine Crew und all die Leute gesehen habe, da war es sehr emotional und ich habe ein bisschen geweint.»

Für seine mögliche Derniere auf heimischem Boden hatte er mit dem weichen Hinterreifen ein bisschen was riskiert. Der Plan ging auf. Nakagami «Wir haben am Morgen den Medium ausprobiert. Er war okay. Aber ich wollte das Risiko eingehen, weil ich hinten im Grid war, auf Platz 21 und nichts zu verlieren hatte. Es war ein Risiko, aber am Ende eine gute Entscheidung.»

Der Japaner machte einige Plätze gut – und verabschiedete sich von seinem Heimpublikum.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Rennen (6. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 42:09,790 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +1,189 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +3,822

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,358

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +17,940

6. Brad Binder (ZA), KTM, +18,502

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +19,371

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +20,199

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,442

10. Jack Miller (AUS), KTM, +31,184

11. Johann Zarco (F), Honda, +31,567

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +32,299

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +33,003

14. Luca Marini (I), Honda, +35,974

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +39,321

16. Alex Rins (E), Yamaha, +40,839

17. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,547

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), KTM, 18 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 23 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 24 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 24 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (5. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 21:01,074 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,181 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,349

4. Jorge Martin (E), Ducati, +2,498

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,326

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,446

7. Alex Marquez (E), Ducati, +11,444

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,875

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,947

10.Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,299

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +14,559

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,645

13. Luca Marini (I), Honda, +15,886

14. Johann Zarco (F), Honda, +16,170

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +24,415

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,482

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +32,620

– Joan Mir (E), Honda, 1 Runde zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 4 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 32 von 40 Rennen:

1. Martin, 392 Punkte. 2. Bagnaia 382. 3. Bastianini 313. 4. Marc Márquez 311. 5. Binder 183. 6. Acosta 181. 7. Viñales 163. 8. Morbidelli 136. 9. Bezzecchi 134. 10. Di Giannantonio 134. 11. Aleix Espargaro 134. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 86. 14. Oliveira 71. 15. Miller 66. 16. R. Fernández 56. 17. Zarco 36. 18. Nakagami 28. 19. Rins 20. 20. Mir 20. 21. A. Fernández 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 574 Punkte. 2. KTM 275. 3. Aprilia 255. 4. Yamaha 97. 5. Honda 56.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 695 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 528. 3. Gresini Racing 435. 4. Aprilia Racing 297. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 268. 6. Red Bull KTM Factory Racing 249. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 127. 9. Monster Energy Yamaha 106. 10. LCR Honda 64. 11. Repsol Honda Team 27.