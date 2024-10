Marquez vs. Mir: Strafe für hitzigen Gresini-Piloten

Noch in der ersten Rennrunde schepperte es gewaltig zwischen den spanischen MotoGP-Athleten Alex Marquez und Joan Mir. Erst nachdem Mir ausgeflippt war, wurde das harte Abräummanöver des Gresini-Piloten bestraft.

Ducati-Pilot Alex Marquez stand als Zehnter in der Startaufstellung direkt hinter seinem älteren, hochdekorierten Bruder Marc. Für Honda-Werksfahrer Joan Mir war es im Quali weniger gut gelaufen. Der Mallorquiner beschleunigte von Platz 17 in den Japan-GP.

Während Mir bestens von der Linie kam und «MM93» ebenfalls davon schoss, haderte Alex Marquez mit der Startunde. In Kurve 11, einer engen Rechtskurve, die wieder in Richtung Zielgerade führt, ging «AM73» so weit, dass sich Repsol-Pilot Mir vorbeidrückte. Sekunden später war das Rennen für die beiden Spanier vorbei.

Joan Mir schilderte die Situation: «Nachdem ich Alex in Kurve 11 überholt hatte, befand ich mich genau in der Mitte von Kurve 12 als ich von hinten hart gerammt wurde. Alex fuhr so auf, dass sich sein Bike zwischen Heck und Schwinge meines Bikes gebohrt hat. Das war unglaublich und ich bin so in den Kies geschossen, eine verrückte Situation.»

Damit begann dann allerdings erst der eigentliche Aufreger des Tages. Denn der Abschuss in der Startrunde blieb zunächst nahezu unbemerkt. Weder Verursacher Marquez noch die Rennleitung zeigten irgendeine Reaktion. Erst als der als ausgeglichen bekannte Honda-Pilot ausrastete, wurde der Vorfall nochmals beleuchtet.

Joan Mir: «Mindestens so verrückt wie der Abschuss selbst war die Reaktion danach. Nichts, gar nichts von Alex. Ich würde sagen, eine Entschuldigung von ihm ist das Mindeste. Wenn ich das Rennen eines anderen Piloten zerstöre, dann entschuldige ich mich dafür. Und ich frage mich wirklich, was denn die Rennleitung in dem Moment gemacht hat? Haben die geschlafen? Sorry, aber ich kann nicht nachvollziehen, warum nach dieser Aktion nicht sofort irgendeine Reaktion kam.»

Der Weltmeister der Saison 2020 schimpfte weiter: «Ich denke es ist verständlich, dass ich nach dieser Aktion verärgert bin. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Alex in solch eine Nummer verwickelt ist. Ich sehe da schon eine Ähnlichkeit mit Aragon als er mit Pecco kollidierte. Die Situation war nicht gleich, aber ähnlich. In Aragon war Pecco noch im Überholmanöver und ich war heute bereits vorbei – aber es ist doch klar ein Fall für die Rennleitung. Ich erwarte hier eine Reaktion.»

Das laute Gegrummel des HRC-Werksfahrers zeigte Wirkung. Noch während der Gespräche mit den Medien gab die Rennkommission bekannt, dass Gresini-Pilot Alex Marquez für seine Vergehen in Kurve 12 der ersten Runde beim nächsten Rennen auf Phillip Island eine Long-Lap-Strafe absitzen muss. Alex Marquez selbst zeigte zunächst keine weitere Reaktion. Schmollend und frustriert über den zweiten GP-Nuller in Serie blieb Alex Marquez allen weiteren Termin fern. Statt Super-Haudegen Marc, der in Japan ein langweiliges Rennen beklagte, hatte Alex verlässlich für die Familien-Schlagzeilen gesorgt.

Ergebnisse MotoGP Motegi, Rennen (6. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 42:09,790 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +1,189 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +3,822

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,358

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +17,940

6. Brad Binder (ZA), KTM, +18,502

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +19,371

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +20,199

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,442

10. Jack Miller (AUS), KTM, +31,184

11. Johann Zarco (F), Honda, +31,567

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +32,299

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +33,003

14. Luca Marini (I), Honda, +35,974

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +39,321

16. Alex Rins (E), Yamaha, +40,839

17. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,547

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), KTM, 18 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 23 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 24 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 24 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (5. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 21:01,074 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,181 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,349

4. Jorge Martin (E), Ducati, +2,498

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,326

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,446

7. Alex Marquez (E), Ducati, +11,444

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,875

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,947

10.Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,299

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +14,559

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,645

13. Luca Marini (I), Honda, +15,886

14. Johann Zarco (F), Honda, +16,170

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +24,415

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,482

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +32,620

– Joan Mir (E), Honda, 1 Runde zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 4 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 32 von 40 Rennen:

1. Martin, 392 Punkte. 2. Bagnaia 382. 3. Bastianini 313. 4. Marc Márquez 311. 5. Binder 183. 6. Acosta 181. 7. Viñales 163. 8. Morbidelli 136. 9. Bezzecchi 134. 10. Di Giannantonio 134. 11. Aleix Espargaro 134. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 86. 14. Oliveira 71. 15. Miller 66. 16. R. Fernández 56. 17. Zarco 36. 18. Nakagami 28. 19. Rins 20. 20. Mir 20. 21. A. Fernández 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 574 Punkte. 2. KTM 275. 3. Aprilia 255. 4. Yamaha 97. 5. Honda 56.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 695 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 528. 3. Gresini Racing 435. 4. Aprilia Racing 297. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 268. 6. Red Bull KTM Factory Racing 249. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 127. 9. Monster Energy Yamaha 106. 10. LCR Honda 64. 11. Repsol Honda Team 27.