Aleix Espargaró (Aprilia/9.): Kein Grip, kein Benzin

Für das Aprilia-Werksteam war das MotoGP-Wochenende in Motegi ein Desaster. Während Maverick Viñales am Sonntag stürzte, konnte Teamkollege Aleix Espargaró zumindest ein Top-10-Ergebnis heimbringen.

Am Ende reichte es für Aleix Espargaró bei seinem letzten Japan-GP als Stammfahrer für Position 9. Doch der Spanier war mit dem Rückstand auf Sieger Pecco Bagnaia (Ducati) und mit dem Verhalten seiner RS-GP nicht zufrieden. Mehr als 30 Sekunden fehlten nach 24 Rennrunden auf den zweifachen MotoGP-Weltmeister.

«Mich interessiert die Position nicht wirklich. Der Abstand zum Sieger ist einfach unglaublich groß», klagte der Aprilia-Werksfahrer nach dem GP auf dem Mobility Resort Motegi am Sonntag. «Es war eines der schwierigsten Rennen der letzten drei Jahre. Wir hatten einfach keinen Grip. Als mich die Ducatis überholten, merkte man den riesigen Unterschied.»

«Ich hatte einen sehr guten Start», fasste Espargaró zusammen. «Aber als mich die Ducatis überholten, konnte ich nichts dagegen tun. Ich bin nur gerutscht und mein Hinterrad ist durchgedreht. Ich habe es gerade noch bis ins Ziel geschafft, denn ich hatte in den letzten Kurven schon kein Benzin mehr. Es war wirklich ein Albtraum.»

Was war passiert? «Bereits in den letzten fünf oder sechs Runden hatte ich Signale in meinem Cockpit. Ich habe dann auf Mapping 2 und Mapping 3 geschaltet. Das Bike hatte dann schon keine Leistung mehr», so der WM-Elfte. «Ich bemerkte aber bereits zu Rennbeginn, dass das Motorrad über dem Limit war. Ich bin körperlich auch am Ende, denn ich musste die ganze Zeit mit dem Bike kämpfen.»

«Die anderen Maschinen können aus den Reifen deutlich mehr Grip entfalten, weshalb sie auch jeden Rundenrekord brechen und auch über die Renndistanz neue Rekorde aufstellen», erklärte der Aprilia-Star. «Wir können dem einfach nichts entgegensetzen. Maverick erledigt im Qualifying einen guten Job, aber in den Rennen hat keiner auf der Aprilia eine akzeptable Pace.»

Ergebnisse MotoGP Motegi, Rennen (6. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 24 Runden in 42:09,790 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +1,189 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +3,822

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,358

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +17,940

6. Brad Binder (ZA), KTM, +18,502

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +19,371

8. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +20,199

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,442

10. Jack Miller (AUS), KTM, +31,184

11. Johann Zarco (F), Honda, +31,567

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +32,299

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +33,003

14. Luca Marini (I), Honda, +35,974

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +39,321

16. Alex Rins (E), Yamaha, +40,839

17. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,547

– Pedro Acosta (E), KTM, 12 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 13 Runden zurück

– Augusto Fernandez (E), KTM, 18 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 23 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 24 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 24 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Motegi, Sprint (5. Oktober):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 12 Runden in 21:01,074 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,181 sec

3. Marc Marquez (E), Ducati, +0,349

4. Jorge Martin (E), Ducati, +2,498

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,326

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +4,446

7. Alex Marquez (E), Ducati, +11,444

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,875

9. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,947

10.Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,299

11. Raul Fernandez (E), Aprilia, +14,559

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,645

13. Luca Marini (I), Honda, +15,886

14. Johann Zarco (F), Honda, +16,170

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +20,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +24,415

17. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +25,482

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +32,620

– Joan Mir (E), Honda, 1 Runde zurück

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 4 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 32 von 40 Rennen:

1. Martin, 392 Punkte. 2. Bagnaia 382. 3. Bastianini 313. 4. Marc Márquez 311. 5. Binder 183. 6. Acosta 181. 7. Viñales 163. 8. Morbidelli 136. 9. Bezzecchi 134. 10. Di Giannantonio 134. 11. Aleix Espargaro 134. 12. Alex Márquez 124. 13. Quartararo 86. 14. Oliveira 71. 15. Miller 66. 16. R. Fernández 56. 17. Zarco 36. 18. Nakagami 28. 19. Rins 20. 20. Mir 20. 21. A. Fernández 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 5. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 574 Punkte. 2. KTM 275. 3. Aprilia 255. 4. Yamaha 97. 5. Honda 56.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 695 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 528. 3. Gresini Racing 435. 4. Aprilia Racing 297. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 268. 6. Red Bull KTM Factory Racing 249. 7. Red Bull GASGAS Tech3 201. 8. Trackhouse Racing 127. 9. Monster Energy Yamaha 106. 10. LCR Honda 64. 11. Repsol Honda Team 27.