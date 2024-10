Womit Pecco Bagnaia (Ducati/3.) Probleme hatte

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia kassierte auf Phillip Island auch am Sonntag im Hauptrennen eine Abfuhr, sprach aber danach sogar von Schadensbegrenzung und motiviert sich nun mit den kommenden beiden Asien-Events.

Nach Platz 3 für Titelverteidiger Francesco «Pecco» Bagnaia auf Phillip Island ist die Schere in der WM-Tabelle aus seiner Sicht wieder auf 20 Punkte auseinander gegangen, da sich sein spanischer WM-Rivale Jorge Martin mit der Pramac-Ducati vor ihm Rang 2 holen konnte.

Pecco Bagnaia (27) hatte auch keine Chance, den vierten MotoGP-Triumph von Marc Marquez auf der Insel zu verhindern. Der italienische MotoGP-Champion wurde nach anfänglicher Führung später von Martin und Marquez zeitgleich in der Honda-Kurve mit starken Anbremsmanövern überholt. Bis zum Zielstrich verlor Bagnaia dann noch zehn Sekunden auf die beiden Leader.

Bagnaia ist sich sicher, dass er in Thailand und Sepang wieder stärker sein wird: «Es ist so okay so, es war heute sehr, sehr schwierig für mich. Jetzt kommen aber mit Thailand und Malaysia zwei Pisten, wo es leichter wird für mich.» Spannend aber: In Buriram hat Jorge Martin 2023 sowohl den Sprint als auch das Hauptrennen gewonnen.

Bagnaia: «Ich habe versucht, dran zu bleiben, habe aber am Kurveneingang sehr gelitten.»

Im Nachhinein sieht es Bagnaia so: «Wir konnten uns steigern im Vergleich zum Samstag, da war es viel härter, da sind wir in eine falsche Richtung gegangen. In der Früh habe ich mich viel besser gefühlt, ich war happy. Aber als der Vorderreifen dann hinüber war, musste ich deutlich langsamer fahren, kam den Jungs nicht mehr nach. Die Lücke auf die anderen war riesig – ich denke, sieben Sekunden. Ich musste dann komplett die Pace rausnehmen – fertig! Am Freitag waren wir gut dabei, am Samstag haben wir mit dem Set-up dann einfach falsch gelegen.»

Der Ducati-Corse-Hoffnungsträger Bagnaia berichtet über sein Gefühl im Rennen: «Ich musste das Vorderrad im Rennen sehr stark belasten und stressen, um einlenken zu kennen. Das Motorrad hat mich immer wieder weit gedrückt, ich war immer weiter vom Kerb als Jorge und Marc weg. Marc war zudem noch einen Schritt vor uns. Das müssen wir auch anschauen und verstehen. Es war aber zum Glück wichtig, das wir uns nach dem Samstag verbessert haben, sonst wäre es auch nicht Platz 3 gewesen.»

Den Zwischenfall bei Marc Marquez unmittelbar vor dem Start hatte Bagnaia gut im Auge: «Als er das Abriss-Visier weggeworfen hat, wusste ich, dass es wegen des Windes wohl von rechts wieder zu seinem Hinterreifen hin geblasen wird. Er hat versucht, es noch wegzubekommen, hat es aber nicht geschafft und wir schon waren sehr kurz vor dem Start. Ich wollte dann rechts fahren, aber da war auch Maverick (Vinales, Anm.). Ich musste ein seltsames Manöver machen und mein Bike hat stark gewackelt.»

Zur neuen WM-Situation Bagnaia tröstet sich so: «Es ist wie in Indonesien – wir haben aufgeholt und dann wieder verloren. Wir sind sehr ausgeglichen. Ich stelle fest, dass der Kontakt mit Alex Marquez in Aragon, der mich zu Sturz gebracht hat, in der WM nun stärker wiegt. Aber ich habe das Vertrauen, dass jetzt Pisten kommen, auf denen ich sehr schnell bin.»

Ergebnisse MotoGP Rennen Phillip Island, (20. Oktober):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 27 Runden in 39:47,702 min

2. Jorge Martin (E), Ducati,+0,997 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +10,100

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +12,997

5. Enea Bastianini (I), Ducati, +13,310

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +15,434

7. Brad Binder (ZA), KTM, +15,450

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +16,636

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +18,757

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,345

11. Jack Miller (AUS), KTM, +19,932

12. Johann Zarco (F), Honda, +20,284

13. Alex Rins (E), Yamaha, +22,140

14. Luca Marini (I), Honda, +24,279

15. Alex Marquez (E), Ducati, +24,649

16. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +30,499

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +30,533

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +30,765

19. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +45,393

– Joan Mir (E), Honda, 2 Runden zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 10 Runden zurück

DNS: Pedro Acosta (E), KTM

Ergebnisse MotoGP Sprint Phillip Island, (19. Oktober):

1. Jorge Martin (E), Ducati, 13 Runden in 19:13,301 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, 1,520 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +4,368

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +6,879

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,623

6. Raul Fernandez (E), Aprilia, +15,249

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +15,905

8. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,280

9. Augusto Fernandez (E), KTM, +21,126

10. Luca Marini (I), Honda, +21,194

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +21,379

12. Alex Rins (E), Yamaha, +21,483

13. Joan Mir (E), Honda, +23,528

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +34,055

15. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +38,324

– Brad Binder (ZA), KTM, 2 Runden zurück

– Maverick Vinales (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Pedro Acosta (E), KTM, 3 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 6 Runden zurück

– Alex Marquez (E), Ducati, 9 Runden zurück

– Johann Zarco (F), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 34 von 40 Rennen:

1. Martin, 424 Punkte. 2. Bagnaia 404. 3. Marc Márquez 345. 4. Bastianini 331. 5. Binder 192. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 151. 9. Di Giannantonio 150. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 125. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 611 Punkte. 2. KTM 285. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 735 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 575. 3. Gresini Racing 470. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 284. 6. Red Bull KTM Factory Racing 263. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.