Hersteller-Duell: Aprilia rückt zwei Schritte näher

Dank Raul Fernandez, der für Trackhouse-Aprilia auf Phillip Island sowohl im Sprint als auch beim Grand Prix punktete, schob sich das MotoGP-Projekt aus Noale ein wenig näher an WM-Platz 2 und KTM heran.

Vor dem Australien-GP war die Meisterschaft unter den fünf engagierten Werken eine klare Drei-Klassen-Gesellschaft. Weit hinter den bereits als Titelträger 2024 bestätigten Akteure der Ducati-Rennabteilung herrschte ein lebendiges Rennen um den Vizetitel. KTM und Aprilia lagen getrennt von 20 Punkten auf den Positionen 2 und 3.

Dahinter nichts, dann Yamaha und Honda als Vertreter der sogenannten D-Marken. Gemeint sind die Werke, die gemäß dem Concessions-Punktesystem mehr technische Freiheiten haben, als jene Marken in den höheren Rängen. Trotz sportlich eindeutigen Lebenszeichen beider Unternehmen aus Japan – von einem Nachrücken auf die B-Hersteller aus Noale und Mattighofen sind Yamaha und Honda noch deutlich entfernt.

Nach den beiden Wettfahrten auf Phillip Island ist das Bild in der Hersteller-WM der MotoGP noch geschärfter. Am Samstag liefen beim Premieren-Sprint auf der Insel – 2023 war das kurze Match aufgrund des Wetters abgeblasen worden – auf den ersten fünf Positionen ausschließlich Ducati-Piloten ein. Am Sonntag, dem Tag des Australian Grand Prix, waren es dann sechs Desmosedici. Marquez, Martin, Bagnaia, Di Giannantonio, Bastianini und Morbidelli sammelten als Hauptverantwortliche so viele Punkte, dass das Ducati-Konto nun bei unfassbaren 611 Zählern hält.

Im spannenderen Duell um Platz 2 gelang es Aprilia um zwei Punkte auf KTM Racing zu verkürzen. Eine minimale Veränderung, die aber auf interessante Weise zustande kam.

Beim MotoGP-Sprint purzelten die KTM-Stars geschlossen von der Strecke. Acosta, Binder und Miller konnten das 13-Runden-Rennen nicht beenden, null Punkte für KTM. Die große Chance, bereits jetzt deutlich zu verkürzen, vermasselte ausgerechnet der zukünftige Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi indem der VR46-Racer den aus Reihe 1 gestarteten Maverick Vinales abräumte. Punkte wurden Noale nach dem intensiven Rennen dank Raul Fernandez (6.) und Veteran Aleix Espargararo (8.) gutgeschrieben.

Beim Australien-GP am Sonntag kam der hoch gehandelte Vinales dann ins Ziel, aber nur als Achter und direkt hinter KTM-Werkspilot Brad Binder. Dem Erfolg des Südafrikaners stand die Tatsache gegenüber, dass der zuletzt entfesselte KTM-Pilot im GASGAS-Design Pedro Acosta, erst gar nicht im Rennen war. Der Crash im Sprint hatte die linke Schulter des Rookies so sehr belastet, dass Acosta erstmals einen MotoGP-Lauf auslassen musste.

Im hinteren Feld gelang es dem jüngsten Aprilia-Piloten wiederum, KTM zu schlagen. Raul Fernandez sah die Zielflagge als Zehnter direkter vor Jack Miller. Damit war das Duell zwischen RC16 und RS-GP am Sonntag nahezu neutralisiert worden. Dank des besseren Abschneidens im Sprint rückten die Mannschaften aus Venetien und Oberösterreich etwas näher zusammen.

Yamaha und Honda holten WM-Punkte in Australien – angesichts des WM-Verlaufs keine Selbstverständlichkeit. Erstmals überhaupt während der Saison beendeten vier Bikes aus Japan einen Grand Prix in den Punkten. Mit Platz 9 hatte die Vorstellung von Fabio Quartararo den größten Glanz. Wie schon so oft kam die erfolgreichste Honda aus dem LCR-Rennstall von Lucio Cecchinello – Johann Zarco trieb die RC213V in Castrol-Farben auf Platz 12.

WM-Stand nach 34 von 40 Rennen:

1. Martin, 424 Punkte. 2. Bagnaia 404. 3. Marc Márquez 345. 4. Bastianini 331. 5. Binder 192. 6. Acosta 181. 7. Viñales 171. 8. Morbidelli 151. 9. Di Giannantonio 150. 10. Aleix Espargaro 136. 11. Bezzecchi 134. 12. Alex Márquez 125. 13. Quartararo 93. 14. Miller 71. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 40. 18. Nakagami 28. 19. Rins 23. 20. A. Fernández 21. 21. Mir 20. 22. Pol Espargaro 12. 23. Pedrosa 7. 24. Marini 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 611 Punkte. 2. KTM 285. 3. Aprilia 267. 4. Yamaha 104. 5. Honda 60.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 735 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 575. 3. Gresini Racing 470. 4. Aprilia Racing 307. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 284. 6. Red Bull KTM Factory Racing 263. 7. Red Bull GASGAS Tech3 202. 8. Trackhouse Racing 137. 9. Monster Energy Yamaha 116. 10. LCR Honda 68. 11. Repsol Honda Team 29.