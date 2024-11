Alex Marquez (5.) hat Bruder Marc in Sepang im Griff

Zum Auftakt des MotoGP-Events in Kuala Lumpur äußerte der schnelle Gresini-Pilot Alex Marquez auch sein Unverständnis über die aufkommende Diskussion, um eine Austragung des Saisonfinales in Valencia.

Das Rennwochenende in Malaysia startete vielversprechend für Alex Marquez. Einem siebten Rang im freien Training folgte der fünfte Rang im Zeitfahren und damit der souveräne direkte Einzug in den zweiten Abschnitt des Qualifikationstrainings am Samstag. In beiden Sessions konnte der Fahrer mit der Nummer 73 seinen älteren Bruder und Teamkollegen klar schlagen. Auch im Rennen 2023 hatte «AM73» die Verkleidung im Ziel vorne.

Das Zwischenfazit des Spaniers war dennoch nur eingeschränkt positiv: «Wir sind nicht schlecht, aber wir sind nicht so gut unterwegs wie letztes Jahr.» Im Jahr 2023 stand Alex Marquez in der Startaufstellung auf dem vierten Platz und konnte im Sprintrennen einen Sieg verbuchen. Auch im Grand Prix am Sonntag hielt er in der Spitzengruppe mit und fuhr als Zweitplatzierter über die Ziellinie. Mit einer Wiederholung dieser Ergebnisse rechnet er derweil nicht: «Wir müssen realistisch sein: Wir sind in der Verfolgergruppe und zur Spitzengruppe fehlt uns noch etwas. Ich werde versuchen näher heranzukommen und glaube auch, dass wir uns noch verbessern können. Aber die Spitzenfahrer werden sich mehr verbessern. Wenn wir uns auf Rang 4 oder 5 qualifizieren könnten, dann wäre das schon sehr gut.»

Die Hauptprobleme seiner Ducati GP23 sieht er im Kurvenverhalten: «Wir haben in mehreren Kurvenabschnitten Probleme. Beim Anbremsen und beim Lösen der Bremse schiebt unser Vorderrad zu sehr nach außen, dadurch können wir das Motorrad nicht gut in Richtung Kurvenausgang platzieren. Wir haben mehrere Bereiche, in denen wir noch nachlegen müssen.»

Wichtiger war dem ehemaligen Moto2- und Moto3-Champion jedoch die Situation in seiner spanischen Heimat. Die intensive Diskussion, wie und ob man das Saisonfinale in Valencia stattfinden lassen kann, hält der jüngere Marquez-Bruder für unangemessen. Gewaltigste Regenfälle hatten in den letzten Tagen die Region getroffen, für katastrophale Zustände gesorgt und nur in der Region Valencia über 155 Todesopfer gefordert.

«Ich finde es nicht in Ordnung, dass man jetzt schon über das Rennen in Valencia spricht, während es noch so viele Vermisste gibt. Ich weiß, dass das Rennen wichtig für die Weltmeisterschaft und für die Dorna ist, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um über das Rennen zu sprechen. Ich habe gestern erst Videos aus der Gegend zu sehen bekommen. Was dort passiert ist, ist eine unfassbare Katastrophe. Wir sollten mehr Respekt für die Familien vor Ort aufbringen.»

Er griff dabei einen Vorschlag auf, den Bruder Marc Marquez äußerte. Dieser hatte geäußert, dass potenzielle Einnahmen den Opfern zugutekommen sollten. Alex Marquez dazu: «Ja. Wir könnten auf einer anderen Strecke fahren und die Einnahmen den Opfern spenden. Das wäre eine gute Sache. Aber nur an uns zu denken und das Rennen stattfinden zu lassen, damit wir einfach unserem Geschäft nachgehen können, das wäre den Opfern gegenüber respektlos!»

Ergebnisse MotoGP Sepang, Zeittraining (1. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:57,679 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,050 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,198

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,462

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,617

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,624

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,631

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,657

9. Jack Miller (AUS) KTM, +0,681

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,683

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,759

12. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,781

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,946

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,970

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,321

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,428

17. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,509

18. Luca Marini (I), Honda, +1,696

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,723

20. Joan Mir (E), Honda, +1,856

21. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,939

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,429

Ergebnisse MotoGP Sepang, FP1 (1. November):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati, 1:58,795 min

2. Maverick Vinales (E) Aprilia, +0,743 sec

3. Marco Bezzecchi (I) Ducati, +1,053

4. Jack Miller (AUS) KTM, +1,452

5. Pedro Acosta (E) GASGAS, +1,560

6. Jorge Martín (E) Ducati, +1,647

7. Alex Marquez (E) Gresini Ducati, +1,696

8. Fabio Quartararo (F) Yamaha, +1,789

9. Andrea Iannone (I) Ducati, +1,856

10. Augusto Fernandez (E) GASGAS, +1,915

11. Takaaki Nakagami (J) Honda, +1,923

12. Marc Marquez (E) Ducati, 1,974

13. Franco Morbidelli (I), Ducati +1,994

14. Enea Bastianini (I) Ducati +2,021

15. Brad Binder (ZA) KTM, +2,078

16. Alex Rins (E) Yamaha, +2,163

17. Johann Zarco (F) Honda, +2,412

18. Lorenzo Savadori (I) Aprilia, +2,553

19. Joan Mir (E) Honda, +2,719

20. Luca Marini (I) Honda, +3,054

21. Raúl Fernandez (E) Aprilia, +3,058

22. Aleix Espargaro (E) Aprilia +3,631