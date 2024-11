Maverick Vinales (4.): Was «Top Gun» überraschte

Aprilia-Pilot Maverick Vinales wurde im MotoGP-Zeittraining auf dem Sepang International Circuit Vierter. Seine RS-GP am Limit zu bewegen, bereitete ihm Freude, jedoch hatte er mit einem alten Problem zu kämpfen.

Maverick Vinales (Aprilia) zeigte bei den Freitagstrainings in Malaysia eine starke Leistung. Im FP1 am Vormittag erzielte er hinter Ducati-Werkspilot Pecco Bagnaia die zweitschnellste Zeit. Beim Zeittraining am Nachmittag wurde er Vierter und schaffte damit locker den direkten Einzug ins Q2 am Samstag.

«Jeder Meter war am Limit, aber es war okay. Wenn ich das auf dem Bike so machen kann, ist es fantastisch. Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn du das auf einer Qualifikationsrunde erlebst», freute sich «Top Gun». «Hausaufgabe für Morgen ist es, den Rhythmus zu finden. Ich war nicht schnell und präzise genug, was meinen Rhythmus anbelangte. Es war sehr hart für mich, eine schnelle Runde nach der andern zu fahren. Ich fuhr eine gute Runde, in der nächsten hatte ich wieder einen Fehler, usw. Ich war nicht dazu in der Lage, fünf, sechs schnelle Runden nacheinander zu fahren – das müssen wir für morgen verbessern. Bei der Zeitenjagd versuchte ich das Maximum zu geben und das Bike ans Limit zu bringen. Heute schafften wir wieder den direkten Einzug ins Q2, was sehr wichtig ist. Morgen werde ich weitere Dinge versuchen. Ich denke, für die ersten beiden Startreihen muss man eine 1:57er-Zeit fahren – das ist das Ziel.»

War der Spanier überrascht, wie gut er mit den schnellen Ducati-Piloten mithalten konnte? «Ich war nicht überrascht, denn ich weiß, dass ich hier in Sepang sehr schnell sein kann», betonte Vinales. «Die Überraschung für mich war aber die Steigerung von einer 2:00,6 min auf eine 1:58,1 min. Wenn du neue Reifen hast und das Bike auf die Zeitenjagd abstimmst, kannst du deine Rundenzeit enorm steigern. Man muss sich hier rasch darauf einstellen, wenn man zum Beispiel 30 Meter später bremst – diese Umstellung war das Härteste heute.»

Vinales nahm sich für das MotoGP-Wochenende in Sepang vor, konstant schnell zu sein – genau damit hatte er am Freitag seine Probleme. «Wir hatten mit dem Grip am Hinterreifen zu kämpfen, speziell mit dem harten Reifen war es sehr schwierig heute», haderte er. «Mit dem Medium war es besser, aber wir können uns immer noch stark verbessern – vor allem bei der Elektronik. Am Kurvenausgang habe ich ein durchdrehendes Hinterrad, das ist schwer zu kontrollieren. Kompliziert macht es, dass bei uns nur der Medium-Hinterreifen gut funktioniert. Die Yamaha wiederum funktioniert gut mit dem harten Reifen, sie sind mit diesem sehr schnell. Wir werden das gesamte Wochenende den Medium-Reifen einsetzen, aber speziell im zweiten Teil des Hauptrennens wird es damit schwierig werden.»

Es sieht so aus, dass Vinales mit seiner RS-GP die meiste Zeit auf die GP24-Fahrer im letzten Sektor auf den beiden langen Geraden verliert. Wo konnte er Zeit gutmachen? «Ich denke, ich konnte in den schnellen Kurven – wie 5, 6, 7 und 8 –aufholen. Aber wir haben immer noch Probleme auf der Bremse», womit der 29-Jährige ein altes Problem ansprach, mit dem die Aprilia-Piloten schon die gesamte Saison zu kämpfen haben. «Wir verlieren in den Sektoren 1 und 4 auf der Bremse. Die Ducati-Fahrer sind in der Lage, das Bike gut abzubremsen und sehr gut zu beschleunigen. In diesem Bereich haben wir zu kämpfen, das ist ein großer Unterschied.»

Ergebnisse MotoGP Sepang, Zeittraining (1. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:57,679 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,050 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,198

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,462

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,617

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,624

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,631

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,657

9. Jack Miller (AUS) KTM, +0,681

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,683

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,759

12. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,781

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,946

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,970

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,321

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,428

17. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,509

18. Luca Marini (I), Honda, +1,696

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,723

20. Joan Mir (E), Honda, +1,856

21. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,939

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,429

Ergebnisse MotoGP Sepang, FP1 (1. November):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati, 1:58,795 min

2. Maverick Vinales (E) Aprilia, +0,743 sec

3. Marco Bezzecchi (I) Ducati, +1,053

4. Jack Miller (AUS) KTM, +1,452

5. Pedro Acosta (E) GASGAS, +1,560

6. Jorge Martín (E) Ducati, +1,647

7. Alex Marquez (E) Gresini Ducati, +1,696

8. Fabio Quartararo (F) Yamaha, +1,789

9. Andrea Iannone (I) Ducati, +1,856

10. Augusto Fernandez (E) GASGAS, +1,915

11. Takaaki Nakagami (J) Honda, +1,923

12. Marc Marquez (E) Ducati, 1,974

13. Franco Morbidelli (I), Ducati +1,994

14. Enea Bastianini (I) Ducati +2,021

15. Brad Binder (ZA) KTM, +2,078

16. Alex Rins (E) Yamaha, +2,163

17. Johann Zarco (F) Honda, +2,412

18. Lorenzo Savadori (I) Aprilia, +2,553

19. Joan Mir (E) Honda, +2,719

20. Luca Marini (I) Honda, +3,054

21. Raúl Fernandez (E) Aprilia, +3,058

22. Aleix Espargaro (E) Aprilia +3,631