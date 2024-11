Jack Miller (9.) fällt viel Gewicht von den Schultern

Ein Ticket für den Einzug ins Q2 konnte sich Jack Miller ergattern. Der KTM-Pilot landete im MotoGP-Zeittraining in Malaysia in den Top-10. Geholfen haben ihm unter anderem neue Upgrades an der RC16.

Zum ersten Mal seit dem Misano-GP konnte sich Jack Miller wieder direkt für das Q2 qualifizieren, er zeigte sich auf dem Sepang International Circuit in guter Form. Mit einer Zeit von 1:58,360 min war er am Freitagnachmittag der schnellste KTM-Pilot, womit er sich in den Top-10 platzierte. «Es ist schön, zurück in Sepang zu sein. Die KTM performt hier ordentlich», erklärte der Australier, der sich sichtlich erleichtert über den direkten Einzug ins Q2 zeigte. «In den letzten Wochen waren wir oft nah dran. Es fällt mir viel Gewicht von den Schultern.» In puncto Rennstrategie ist Miller optimistisch und setzt auf eine konstante Pace. «Ich fühle mich so, dass ich hohe 1:59er-Zeiten fahren kann.»

Wie viele andere Fahrer beschäftigt auch Miller die Wahl des richtigen Reifens in Malaysia. Aufgrund der hohen Temperaturen und des heißen Asphalts sieht er für sich nur eine Option. Der harte Reifen fällt laut Miller aufgrund mangelnder Haftung weg. «Im ersten Training bin ich mit den harten Reifen nur herumgewackelt», erläuterte er. Der Medium-Reifen erscheint ihm geeigneter. Er vermittle mehr Stabilität und baue nicht allzu stark ab. «Es wird eine interessante Reifenwahl», fügte Miller hinzu.

Während seiner Startversuche in Sepang fiel auf, dass Millers Hinterrad häufig durchdrehte. Miller und sein Team testeten verschiedene Übersetzungen mit dem Kettenritzel, um die optimale Balance zwischen Beschleunigung und Top-Speed zu finden. Dieses Feintuning soll ihm helfen, besser von seinem Startplatz wegzukommen.

Zum Saisonende brachte KTM nach Malaysia lang ersehnte Updates, die sich positiv auf die Performance der RC16 auswirkten: «Wir haben Updates für den Dämpfer am Hinterrad und das Ride-Height-Device erhalten», erklärte Miller. Diese würden helfen, den Reifen am Kurvenausgang zu entlasten und verhindern übermäßigen Spin. Für Miller fühlte sich das Bike dadurch vor allem auf den beiden langen Geraden gut an, was ihn für das kommende Wochenende zuversichtlich stimmt.

Ergebnisse MotoGP Sepang, Zeittraining (1. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:57,679 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,050 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,198

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,462

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,617

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,624

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,631

8. Alex Rins (E), Yamaha, +0,657

9. Jack Miller (AUS) KTM, +0,681

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,683

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,759

12. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,781

13. Johann Zarco (F), Honda, +0,946

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,970

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,321

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,428

17. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +1,509

18. Luca Marini (I), Honda, +1,696

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,723

20. Joan Mir (E), Honda, +1,856

21. Andrea Iannone (I), Ducati, +1,939

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,429

Ergebnisse MotoGP Sepang, FP1 (1. November):

1. Francesco Bagnaia (I) Ducati, 1:58,795 min

2. Maverick Vinales (E) Aprilia, +0,743 sec

3. Marco Bezzecchi (I) Ducati, +1,053

4. Jack Miller (AUS) KTM, +1,452

5. Pedro Acosta (E) GASGAS, +1,560

6. Jorge Martín (E) Ducati, +1,647

7. Alex Marquez (E) Gresini Ducati, +1,696

8. Fabio Quartararo (F) Yamaha, +1,789

9. Andrea Iannone (I) Ducati, +1,856

10. Augusto Fernandez (E) GASGAS, +1,915

11. Takaaki Nakagami (J) Honda, +1,923

12. Marc Marquez (E) Ducati, 1,974

13. Franco Morbidelli (I), Ducati +1,994

14. Enea Bastianini (I) Ducati +2,021

15. Brad Binder (ZA) KTM, +2,078

16. Alex Rins (E) Yamaha, +2,163

17. Johann Zarco (F) Honda, +2,412

18. Lorenzo Savadori (I) Aprilia, +2,553

19. Joan Mir (E) Honda, +2,719

20. Luca Marini (I) Honda, +3,054

21. Raúl Fernandez (E) Aprilia, +3,058

22. Aleix Espargaro (E) Aprilia +3,631