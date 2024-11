Maverick Viñales (Aprilia): Konstant, aber weit weg

Maverick Viñales brachte beim MotoGP-Hauptrennen von Sepang einen sauberen siebten Platz ins Ziel und versuchte, nach seinem vorletzten Auftritt für Aprilia nicht zu viel negative Vibes zu verbreiten.

Maverick Viñales sicherte sich am Sonntag in Sepang Rang 7, war damit klar bester Aprilia-Fahrer. Der Spanier war nur von Startplatz 12 aus losgefahren, kam nach dem Neustart aus Runde 1 als Zehnter wieder bei Start und Ziel vorbei. Nach sechs Runden war Viñales dann bereits Siebter, hatte da aber auch von den Ausrutschern von Marc Marquez (Gresini Ducati) und Franco Morbidelli (Pramac Ducati) profitiert.

Am Ende fehlten 20 Sekunden auf Sieger Pecco Bagnaia – Viñales hatte seinerseits aber auch acht Sekunden Vorsprung auf seinen Teamkollegen Aleix Espargaro (13.), der in der letzten Runde noch von Marc Marquez mit der verbogenen Gresini-Ducati kassiert wurde. «Es war ein heißes, ein ordentliches Rennen. Wir waren recht weit weg von der Spitze, aber ich war konstant. Um ehrlich zu sein, Platz 7 war mehr als wir erwarten konnte», erklärt Viñales.

«Ich bin ein gutes Rennen gefahren – konnte einen soliden Rhythmus aufbauen, habe den Reifen auch nicht heiß gekocht. Ich denke, das war das Maximum, die Konstanz war gut. Wir sind im Bereich der Plätze 6, 7 und 8 in den Rennen, die Konstanz ist also gut. Klar gab es wie gewöhnlich ein paar Probleme am Ende aufgrund der Hitze, aber ich will darüber nicht viel sagen. Es war sehr heiß und daher auch schwer, das Rennen zu beenden – aber ich habe es geschafft.»

Bremsprobleme an der Aprilia RS-GP waren diesmal kein Thema beim 29-jährigen Spanier: «Wir haben dieses Mal die 355er-Scheiben verwendet und dazu noch ein paar Dinge gemacht, mit denen ich den Reifen etwas kühler halten konnte – daher konnte ich auch etwas präziser fahren. Ich will jetzt nach Hause und mich ein wenig ausruhen. Es waren sieben sehr stressige Wochen für uns alle.»

Ergebnisse MotoGP Sepang, Rennen (3. November):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 19 Runden in 38:04,563 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,141 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +10,484

4. Alex Marquez (E), Ducati, +12,230

5. Pedro Acosta (E), KTM, +13,699

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +16,245

7. Maverick Vinales (E), Aprilia, +19,447

8. Alex Rins (E), Yamaha, +20,611

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,994

10. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,174

11. Johann Zarco (F), Honda, +25,625

12. Marc Marquez (E), Ducati, +27,276

13. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +27,604

14. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,949

15. Luca Marini (I), Honda, +28,838

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +38,847

17. Andrea Iannone (I), Ducati, +47,599

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +48,956

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 5 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 14 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 19 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 19 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sepang, Sprint (2. November):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 10 Runden in 19:49,230 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +0,913 sec

3. Enea Bastianini (I), Ducati, +2,010

4. Alex Marquez (E), Gresini Ducati, +6,575

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,917

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,957

7. Brad Binder (ZA), KTM, +11,015

8. Jack Miller (AUS), KTM, +11,834

9. Pedro Acosta (E), KTM, +12,091

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,840

11. Alex Rins (E), Yamaha, +14,901

12. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +15,224

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +17,115

14. Maverick Vinales (E), Aprilia, +18,603

15. Luca Marini (I), Honda, +19,090

16. Joan Mir (E), Honda, +20,204

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,711

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +23,814

19. Andrea Iannone (I), Ducati, +25,898

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +29,778

– Johann Zarco (F), Honda, 3 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 38 von 40 Rennen:

1. Martin, 485 Punkte. 2. Bagnaia 461. 3. Marc Márquez 369. 4. Bastianini 368. 5. Binder 206. 6. Acosta 209. 7. Viñales 189. 8. Di Giannantonio 165. 9. Morbidelli 161. 10. Alex Márquez 155. 11. Aleix Espargaro 146. 12. Bezzecchi 144. 13. Quartararo 108. 14. Miller 84. 15. Oliveira 71. 16. R. Fernández 66. 17. Zarco 53. 18. Rins 31. 19. Nakagami 31. 20. A. Fernández 27. 21. Mir 21. 22 Marini 14. 23. Pol Espargaro 12. 24. Pedrosa 7. 25. Bradl 2. 26. Gardner 0. 27. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 685 Punkte. 2. KTM 316. 3. Aprilia 285. 4. Yamaha 119. 5. Honda 73.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 829 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 649. 3. Gresini Racing 524. 4. Aprilia Racing 335. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 309. 6. Red Bull KTM Factory Racing 290. 7. Red Bull GASGAS Tech3 236. 8. Monster Energy Yamaha 139. 9. Trackhouse Racing 137. 10. LCR Honda 84. 11. Repsol Honda Team 36.