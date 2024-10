Sensation: Albesiano zu HRC; Sterlacchini bei Aprilia

Während die MotoGP-Piloten in Motegi um das Q2 streiten, raucht es im Fahrerlager. Soeben wurde bekannt, dass Aprilia-Technik-Chef Albesiano zu Honda geht – Nachfolger bei Aprilia wird Fabiano Sterlacchini.

Die Nachricht, eine echte Revolution im Fahrerlager der Weltmeisterschaft, wurde vor wenigen Minuten offiziell gemacht: Romano Albesiano, der Ingenieur, der das Aprilia-Projekt seit der Rückkehr der Marke aus Noale in die MotoGP im Jahr 2015 geleitet hat, wird das italienische Unternehmen verlassen und zu HRC, der Rennabteilung von Honda, wechseln. Aprilia Racing hat sich derweil die Dienste von Fabiano Sterlacchini gesichert, jenem Ingenieur, der in den letzten drei Jahren für das MotoGP-Projekt von KTM verantwortlich war und früher die rechte Hand von Gigi Dall'igna bei Ducati Corse war.

Welcher der beiden Schritte kam zuerst? Das wird sich mit der Zeit herausstellen, aber was bei diesem bemerkenswerten Schritt wirklich wichtig ist, sind zwei Dinge.

Die Zerschlagung des Aprilia-Projekts, wie wir es bisher kannten. Denn zum Abgang von Albesiano kommt noch die bereits bekannte Verpflichtung von Aleix Espargaró als Testfahrer hinzu. Aleix wird sich bei Honda mit Antonio Jimenez zusammentun, einem Veteranen der Weltmeisterschaft, mit dem Espargaro in den letzten Saisons Erfolge erzielt hat. Es ist auch zu erwarten, dass Albesiano einige vertraute Spitzenkräfte mitnehmen wird.

Die zweite bemerkenswerte Situation bei diesem Schritt ist die Kapitulation von Honda. Schließlich hat sich das Mantra 'Honda ist Honda' in Form eines Scheckbuchs materialisiert. Denn die Unterzeichnung von Albesiano ist eine Anerkennung dafür, dass man in Japan akzeptiert hat, dass es in der gegenwärtigen Situation besser ist, Technologie zu erwerben als sie im eigenen Land zu entwickeln.

Um auf Aprilia zurückzukommen, dieser neue Schritt vertieft die Revolution, die mit dem Abgang von drei der vier Fahrer am Ende der Saison eingeläutet wurde, zusammen mit ihren Ingenieuren, dem bereits erwähnten Antonio Jimenez im Fall von Aleix Espargaro und Manuel Cazeaux, verantwortlich für die Motorräder von Maverick Vinales. Nun verlässt auch der Leiter des Projekts das Team, und es bleibt abzuwarten, was passiert. Und die Gerüchte aus dem Satellitenteam, dem Track House, sprechen ebenfalls von einer Auflösung. Massimo Rivola wird seine ganze Erfahrung einsetzen müssen, um das Projekt zu reorganisieren.

So wird Fabiano Sterlacchini das neue Rückgrat des MotoGP-Projekts von Aprilia. Nach einem Durchschlag bei KTM, wo sich die Ergebnisse nicht wie erhofft entwickelten, wird der italienische Ingenieur die Rennabteilung der Fabrik in Noale leiten. Es wird interessant sein zu sehen, ob Sterlacchini das Projekt von Albesiano fortsetzen oder die Aprilia RS-GP, wie wir sie kennen, revolutionieren wird.

Auch wenn man bedenkt, dass die aktuellen Motorräder ein Verfallsdatum haben – 2027 ändert sich das technische Reglement – ist zu erwarten, dass es eine Evolution des aktuellen Ansatzes geben wird. Werden Jorge Martin und Marco Bezzecchi ruhig schlafen können?