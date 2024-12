Davide Tardozzi (Ducati): «Wir haben ein Dreamteam»

Ducati hat in der MotoGP-Saison 2024 alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi ist sich sicher, 2025 mit Pecco Bagnaia und Marc Marquez das beste Fahrerduo zur Verfügung zu haben.

Mit Jorge Martin holte Ducati in der MotoGP-Saison 2024 den Fahrer-WM-Titel. Auch die Ränge zwei bis vier gingen mit Pecco Bagnaia, Marc Marquez und Enea Bastianini an den Hersteller aus Borgo Panigale. Dazu konnte der Konstrukteurstitel geholt werden, Lenovo Ducati sicherte sich die Teamkrone.

Die GP24 war das mit Abstand beste Motorrad in dieser Saison. So ein erfolgreiches Jahr wird schwer zu überbieten sein. «Wir müssen uns im Winter Zeit nehmen, um die richtigen Schritte zu machen, denn 2024 hatten wir ein wirklich konkurrenzfähiges Motorrad – es ist nicht so einfach, dieses weiter zu verbessern», meinte Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi gegenüber motogp.com. «Wir werden harte Gegner haben, die nächstes Jahr über starke Fahrer verfügen. Aprilia mit Bezzecchi und Martin wird sehr stark sein, Vinales und Bastianini werden das Fahreraufgebot bei KTM verstärken – deshalb werden wir wachsam sein.»

Mit Jorge Martin, Enea Bastianini und Marco Bezzecchi hat Ducati den Weltmeister, den WM-Vierten und einen weiteren starken Fahrer an die Konkurrenz verloren. Zudem werden 2025 nur noch sechs Desmosedici in der Startaufstellung stehen. Auf der anderen Seite hat das Ducati-Werksteam mit Pecco Bagnaia und Marc Marquez ein herausragendes Fahrerduo zur Verfügung. «Wir haben einige Top-Leute an andere Hersteller verloren, aber ehrlich gesagt haben wir ein Dreamteam. Pecco und Marc sind unglaubliche Fahrer. Wir werden eine gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Fahrern hinbekommen und ich denke, dass wir nächstes Jahr das Team sein werden, das es zu schlagen gilt», ist sich der 65-Jährige sicher. «Mir ist bewusst, dass sich die anderen Marken auf der technischen Seite und bei den Fahrern verbessern werden, aber letztendlich werden unser Bike und das Werksteam nächstes Jahr sehr stark sein.»

Um die richtigen Schritte für 2025 zu tätigen, bleibt Ducati und den anderen Herstellern nicht viel Zeit. In etwas mehr als acht Wochen findet bereits der Vorsaisontest in Sepang statt.