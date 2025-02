Luca Marini (Honda): «Wir sind superweit entfernt!»

Honda-Werksfahrer Luca Marini hatte beim MotoGP-Test in Sepang in dieser Woche harte Arbeit zu erledigen. Einige Verbesserungen lobte er anschließend, doch insgesamt ist der Rückstand zur Spitze weiter zu groß.

Mit insgesamt 175 zurückgelegten Runden auf dem Petronas Sepang International Circuit gehörte Honda-Pilot Luca Marini beim Test der MotoGP-Klasse zu den fleissigsten Fahrern. Der Bruder von Legende Valentino Rossi fuhr am Mittwoch 1:58,704 min und verbesserte seine schnellste Runde am Freitag auf 1:57,789 min. Damit kam Marini mit der RC213V auf Rang 15, 1,296 Sekunden hinter Spitzenreiter Alex Márquez (Ducati).

«Wir haben einige verschiedene Aero-Pakete getestet und nun müssen wir uns darauf fokussieren, was wir in Buriram haben werden. Es wird wichtig sein, das Set-up für das erste Rennen gut hinzubekommen», lautete sein erstes Fazit nach dem Test auf der 5,5 km langen Piste in Malaysia.

Dann ging der 27-Jährige etwas mehr ins Detail. «Zusammenfassend muss man über diesen Test sagen, dass wir einen sehr vollgepackten Plan hatten. Zum Glück konnten wir drei Tage nutzen. Wir konnten viele Dinge ausprobieren und mussten leider auch einiges aussortieren, das nicht funktioniert hat», so der Honda-Werkspilot. «Es sind aber einige Dinge gutgelaufen und wir haben das letztjährige Motorrad verbessert.»

«Wir haben mit dem 25er- Motorrad einen Schritt gemacht, doch jeder hat einen Schritt gemacht und das ist das Problem. Wir sind noch superweit entfernt. Der Abstand ist mehr oder weniger der gleiche. Beim ersten Rennen, wissen wir mehr über unser wirkliches Potenzial», lautete dann das ernüchternde Feedback zur Situation beim weltgrößten Motorradhersteller.

Marini weiter: «Beim Bremsen und beim Einlenken haben wir uns im Vergleich zu 2024 verbessert. Es fehlt uns weiter an Leistung und Top-Speed. Das wird der Schlüssel für mehr Potenzial in der Zukunft sein. Gerade zum Überholen wird das sehr wichtig sein. Joan hat eine fantastische Runde gedreht, aber in einem Rennen kannst du einfach nicht überholen. Das Motorrad überhitzt hinter anderen Fahrern, auch die Reifen haben dann Probleme. Wir müssen uns auf eine größere Chance zum Überholen einschießen und daran arbeiten. Im Rennen wird es entscheidend sein, weil wir im Mittelfeld und nicht vorne starten werden.»

«Als ich hinter Joan war, stürzte ich in Kurve 9. Es war nur ein harmloser Crash», berichtete der WM-22. des Vorjahres und fügte anschließend hinzu. «Das Turning des neuen Bikes ist besser geworden, auch die Verbindung zum Motor ist nicht schlecht. Es fehlt uns aber sicher noch etwas Drehmoment, um mit den anderen mithalten zu können. Sie haben mehr Leistung aktuell.»

Teamkollege Joan Mir landete in Sepang auf Rang 8, Markenkollege Johann Zarco wurde sogar Siebter. Marini bleibt weiter hinter den Erwartungen zurück. «Das Motorrad lässt sich einfacher fahren, besonders in einer Rennsimulation war es leichter, die Pace zu halten und man zerstört die Reifen nicht. Dafür ist es gut, aber für eine schnelle Qualifying-Runde ist das Bike sehr kompliziert, ich muss viel riskieren für eine gute Runde», betonte der Italiener.