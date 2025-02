Vinales: Mountainbike & Familie vor dem MotoGP-Start 24.02.2025 - 18:20 Von Johannes Orasche

Maverick Vinales mit Tochter Nina

Red Bull-KTM-Tech3-Neuling Maverick Vinales hat sich vor der Abreise zum MotoGP-WM-Auftakt in Thailand noch körperliches Training in familiärer Atmosphäre auferlegt. Für den Spanier beginnt in Buriram eine neue Ära.