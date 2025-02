Drama: Martin schwer verletzt, #1 verpasst WM-Start

Das Drama um das Aprilia-Werksteam geht weiter: Nach offizieller Bestätigung durch Aprilia, steht fest dass sich Jorge Martin kurz vor der Abreise nach Thailand erneut schwer verletzt hat – der WM-Auftakt ist gestrichen.

Unmittelbar vor der Abreise in Richtung Buriram soll sich MotoGP-Weltmeister Jorge Martin erneut verletzt haben. Spanische Medien berichten, am Montagvormittag habe sich der Spanier erneut so verletzt, dass eine sofortige Operation unumgänglich sei.

Mittlerweile ist klar: Jorge Martin hat sich schwer verletzt. Bei einem Trainingscrash zog der Weltmeister Brüche an drei verschiedenen Stellen zu. Neben einem komplizierten Bruch der Speiche im linken Arm, gingen mehrere Handwurzelknochen links sowie das linke Kahnbein entzwei.

Jorge Martin wird am morgigen Dienstag erneut in der Dexeus-Klinik in Barcelona operiert werden um die Frakturen zu stabilisieren. Damit ist fix – Jorge Martin verpasst sicher den WM-Auftakt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen stehen auch die folgenden GP-Events in Argentinien und in den USA zur Debatte.

Um die Teilnahme beim Thailand-GP sicherzustellen, hatte Jorge Martin mit seinem Team aus Noale entschieden, auf die Tests in Buriram zu verzichten. So sollte sich Martin von den Operationen am 7. Februar in Folge seines verheerenden Trainingsunfalls in den ersten Stunden des Sepang-Tests bestmöglich erholen.

Bei dem Highsider am 5. Februar hatte sich Jorge Martin Frakturen am linken Fuß sowie in der rechten Hand zugezogen. Die von Dr. Xavier Mir in Barcelona durchgeführten Operationen verliefen ohne Komplikationen.

Nach einer längeren Funkstille hatte sich der Madrilene zuletzt zuversichtlich aus seiner Wahlheimat in Andorra gemeldet. Für Jorge Martin war die Teilnahme am MotoGP-Saisonauftakt abgemacht. Geplant war, sich am kommenden Donnerstag zur medizinischen Freigabe im Medical Centre von Sepang einzufinden.

Sicher ist mittlerweile auch, dass Testfahrer Lorenzo Savadori in Thailand als Ersatzpilot an den Start gehen wird.