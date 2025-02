Maverick Vinales: «Aki erinnert mich ständig daran»

KTM-Neuzugang Maverick Vinales tat sich bei den MotoGP-Tests in Sepang und Buriram schwer, mit der RC16 schnelle Runden zu fahren – erst am letzten Tag wurde es besser. Aki Ajo hilft ihm dabei, sich anzupassen.

Bei der offiziellen Teampräsentation von KTM war Neuzugang Maverick Vinales voller Tatendrang. Er konnte es kaum erwarten, nach den ersten Erfahrungen mit der RC16 in Barcelona im letzten November, bei den MotoGP-Tests in Sepang und Buriram wieder auf das Bike aus Mattighofen zu steigen.

Mittlerweile ist die anfängliche Euphorie der Ernüchterung gewichen – die Anpassung an die KTM benötigt Zeit. Beim dreitätigen Test in Malaysia belegte Vinales Gesamtrang 16. In Thailand konnte er aber einen großen Sprung machen: War er am Mittwoch noch auf Rang 18 in der Zeitenliste zu finden, konnte er sich am Donnerstag auf Platz 9 verbessern – er war um über 1,2 sec schneller als am Vortag.

«Am zweiten Tag konnte ich mich beim Bremsen verbessern, darum habe ich diesen Schritt nach vorne gemacht», so die Erklärung von Vinales, weshalb es am Donnerstag in Buriram deutlich besser lief. «Ich muss aber das Bremsen noch besser verstehen und lernen, wie dieses Motorrad funktioniert. Am Kurvenausgang habe ich Grip, aber am Eingang, welcher der stärkste Punkt bei diesem Bike ist, bin ich nicht dazu in der Lage, das Maximum herauszuholen. Aber es wird besser.»

Für Vinales ist KTM nach Suzuki, Yamaha und Aprilia bereits der vierte Hersteller in der MotoGP. Der 30-Jährige konnte sich jedes Mal anpassen und mit jeder Marke Rennen gewinnen. Wie lange wird es seiner Ansicht nach dauern, sich auf der RC16 wohlzufühlen? «Am Donnerstag habe ich mich wohl gefühlt auf dem Bike, aber um einen Schritt voranzukommen brauche ich ein besseres Verständnis», räumte der Spanier ein. «Hinsichtlich Rhythmus habe ich mich konkurrenzfähig gefühlt, auf eine Runde verliere ich aber überall noch ein wenig. Aber es war nicht so schlecht, ich bin viel näher dran als in Sepang.»

Wie sehr hilft ihm das Team bei der Anpassung an die KTM und wie stark bringt sich Aki Ajo ein? «Die KTM-Leute und auch Aki erinnern mich laufend daran, was die Tricks bei diesem Bike sind und wie ich meinen Fahrstil anpassen muss», sagte Vinales. «Es ist keine Frage des Vertrauens, es benötigt einfach Zeit. Es geht darum, das Maximum herauszuholen. Natürlich möchte ich jetzt schon alles können auf dem Bike, aber vielleicht benötige ich drei Tage mehr oder einen weiteren vollen Test, um alles zu verstehen.»

© Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Fermin Aldeguer © Gold & Goose Marc Márquez Zurück Weiter