Verletzungs-Update: Jorge Martin erfolgreich operiert

18 Tage nach dem letzten Eingriff durch Dr. Xavier Mir wurde Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin am heutigen Dienstag erneut von dem Spezialisten operiert. Sicher ist, der WM-Start 2025 findet ohne den Weltmeister statt.

Wie gestern Nachmittag erstmals auf SPEEDWEEK.com berichtet, hat sich Spaniens MotoGP-Weltmeister Jorge Martin erneut schwer verletzt. Statt wie geplant die Reise nach Thailand anzutreten, um beim Saisonauftakt ein bestmögliches Comeback und zugleich Renndebüt für Aprilia zu geben, ging es nach einem Supermoto-Crash schwer ramponiert vom Unfallort nahe Lleida erneut in die Dexeus-Klinik in Barcelona.

Am heutigen Nachmittag wurde der Eingriff von seinem Team bestätigt: «Jorge Martin wurde in der Dexeus-Klinik in Barcelona von Professor Mir und seinem Team operiert. Der Eingriff wurde erfolgreich abgeschlossen. Zur Stabilisierung und zur Erleichterung des Heilungsprozesses konnten zwei Schrauben auf der Höhe der Radiusfraktur und eine auf der Höhe des linken Kahnbeins implantiert werden. Die Operation wurde über einen perkutanen Zugang mit arthroskopischer Unterstützung durchgeführt. In den kommenden Tagen wird die Prognose anhand des klinischen Zustands von Jorge beurteilt.»

Wie bereits im Vorfeld des Eingriffs offiziell kommuniziert, fällt der Weltmeister definitiv für den WM-Start aus. Lorenzo Savadori, der Jorge Martin bereits bei den letzten Testfahrten in Thailand vertreten hatte, nimmt in Buriram seine Rolle des Ersatzfahrers wahr.

Völlig unklar ist, ob ein erstes Antreten des gebeutelten Champions mit der Aprilia RS-GP beim Argentinien-GP realistisch ist. Der findet bereits zwei Wochen nach dem Auftakt in Termas Rio de Hondo statt.