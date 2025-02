Buriram: MotoGP-Saisonstart zum Frühstück

Am kommenden Wochenende findet in Thailand der Start in die MotoGP-Saison 2025 statt – nach dreieinhalb Monaten Pause geht es endlich wieder los. Den Zeitplan für die Trainings und Rennen gibt es hier im Überblick.

Vom 28. Februar bis 2. März findet auf dem 4,554 km langen Chang International Circuit in Buriram der Start in die neue MotoGP-Saison statt. Nach den Vorsaison-Tests in Malaysia und Thailand werden von den Fahrern, Teams und Fans auf der ganzen Welt mit Spannung die ersten Rennen 2025 erwartet.

Beim MotoGP-Test in Buriram am 12. und 13. Februar hinterließen die Brüder Marc und Alex Marquez (beide Ducati) den stärksten Eindruck. Aber auch Aprilia-Neuzugang Marco Bezzecchi bewies, dass er mit der RS-GP bereits sehr gut harmoniert. Pedro Acosta, der in Thailand sein Renn-Debüt im KTM-Werksteam geben wird, belegte beim Test Rang 4. Für eine Überraschung sorgte Honda-Pilot Joan Mir (6.), der sich auf der RC213V endlich wohlzufühlen scheint.

Das wahre Kräfteverhältnis wird sich aber erst am kommenden Rennwochenende zeigen. Interessant wird sein, wie Pecco Bagnaia und Marc Marquez im Ducati-Werksteam harmonieren werden. Weltmeister Jorge Martin (Aprilia) wird den Saisonauftakt nach einer erneuten Verletzung definitiv verpassen.

Die Strecke in Buriram hat fünf Links- und sieben Rechtskurven, die längste Gerade ist einen Kilometer lang. Am 4. Oktober 2014 wurde die Rennstrecke offiziell eröffnet. 2018 gastierte die Motorrad-WM erstmals in Buriram, die MotoGP-Premiere und den zweiten Event in der Saison 2019 gewann jeweils Marc Márquez (damals noch auf Honda). 2022 erfolgte nach zwei Pandemie-Jahren die Rückkehr nach Thailand, an einem verregneten Sonntag triumphierte Miguel Oliveira. 2023 konnte Jorge Martin den Sprint und den Grand Prix für sich entscheiden.

Ende Oktober 2024 konnte Enea Bastianini (damals auf Ducati) das Sprintrennen für sich entscheiden. Für den Hersteller aus Bologna war es ein denkwürdiges Rennen – auf den ersten 8 Plätzen waren ausschließlich Ducati-Fahrer zu finden. Den Grand Prix konnte dann der spätere Vizeweltmeister Pecco Bagnaia vor Jorge Martin gewinnen.

Der Große Preis von Thailand 2025 wird über 26 Runden ausgetragen. Damit Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz nichts verpassen, müssen sie zwischen Thailand und Mitteleuropa einen Zeitunterschied von sechs Stunden beachten. Der MotoGP-Sprint beginnt am Samstag um 9 Uhr MEZ, der Grand Prix am Sonntag ebenfalls um 9 Uhr MEZ (die Ampel geht jeweils um 15 Uhr Ortszeit aus).

Zeitplan für den Großen Preis von Thailand 2025 (MEZ):

Freitag, 28. Februar:

03:00 – 03.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1

03.50 – 04.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1

04.45 – 05.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1

07.15 – 07.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice

08.05 – 08.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice

09.00 – 10.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 1. März:

02.40 – 03.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

03.25 – 03.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

04.10 – 04.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

04.50 – 05.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

05.15 – 05.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



06.50 – 07.05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

07.15 – 07.30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

07.45 – 08.00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

08.10 – 08.25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeit:

09.00 Uhr: MotoGP-Sprint

Sonntag, 2. März:

04.40 – 04.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten:

06.00 Uhr: Moto3-Rennen

07.15 Uhr: Moto2-Rennen

09.00 Uhr: MotoGP-Rennen