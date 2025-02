Jorge Martin: «Viele Rennen, aber nur eine Hand»

Aprilia-Werksfahrer Jorge Martin verpasst den MotoGP-Auftakt. Nach seinem verheerenden Supermoto-Trainingsunfall meldete sich der frisch operierte MotoGP-Weltmeister aus Spanien jetzt erstmals selbst zu Wort.

Viele Fans des «Martinators» haben den Schock noch immer nicht verdaut. Ihr Held, MotoGP-Weltmeister Jorge Martin, verpasst mit frischen Frakturen an Händen und Füßen den WM-Start 2025. Während in Thailand letzte Vorbereitungen für das Auftaktevent auf der Piste von Buriram laufen, richtete sich der tragische Held der Saisonvorbereitung 2025 erstmals mit eigenen Worten an die Öffentlichkeit.

Zwei Tage nachdem der Spanier beim Training mit einem Supermoto-Bike schwer gestürzt war – und einen Tag nach der Operation in Barcelona – platzierte der Weltmeister ein ausführliches Statement auf seinem Instagram-Kanal: «Schläge sind immer hart, aber wenn sie hintereinander kommen, vervielfacht sich die Wirkung. Dieses Mal waren sie besonders heftig, sowohl körperlich als auch mental, und haben dazu geführt, dass ich zum ersten Mal in meiner Karriere das erste Rennen der Saison verpassen werde.»

Martin weiter: «Das Jahr beginnt nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte. Am Montag, als ich zum ersten Mal nach dem Sturz in Sepang wieder trainierte, um in bestmöglicher Verfassung nach Thailand zu kommen, erlitt ich einen Highsider, der mir, zusätzlich zu den drei Brüchen, die ich bereits vor zwei Wochen erlitten hatte, vier weitere Brüche einbrachte.»

«Wenn ich eines mit Sicherheit weiß, dann, dass man Stürze überwinden kann. Ich weiß nicht, ob mich das stärker macht, aber ich weiß, dass ich es durchstehen werde, so wie ich es immer getan habe. Mein einziges Ziel ist es jetzt, mich zu 100 Prozent zu erholen, damit ich wieder Rennen fahren und meiner Leidenschaft, dem Motorradfahren, nachgehen kann. Denn es gibt viele Rennen, aber es gibt nur eine Hand. Danke an Aprilia, dass sie mich immer unterstützen, an meine Familie, an alle meine Fans und an alle Menschen, die mich jeden Tag ermutigen. Aus tiefstem Herzen.», so der Aprilia-Werksfahrer.

Einen Tag nach dem Eingriff durch den Spezialisten der Dexeus-Klinik, Dr. Xavier Mir, steht noch nicht fest, wann Jorge Martin ins Fahrerlager der Königsklasse zurückkehren wird. Sicher ist aber, aufgrund des Doppelschlags – Martin zog sich seit dem 5. Februar sieben Knochenbrüche zu – wird der Weltmeister im ersten Teil der anstehenden Saison noch deutlich mit seinen Kräften hadern und auch unter der nicht vorhandenen Testerfahrung leiden. Die Vision der Titelverteidigung ist für den niedergeschlagenen Champion vorerst in weite Ferne gerückt.