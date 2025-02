Mir vor seinem 100. Grand Prix: «Wie ein Neustart»

Honda-Werksfahrer Joan Mir ist vor dem ersten MotoGP-Wochenende der Saison 2025 in Thailand optimistisch. Er ist entschlossen, mit seinem Team die RC213V weiter zu verbessern und die Lücke zur Spitze zu schließen.

Bei MotoGP-Test in Sepang war Joan Mir mit Rang 8 der zweitbeste Honda-Fahrer – nur Johann Zarco war schneller als der Spanier. Die Fortschritte beim Motorrad stimmten den Weltmeister von 2020 positiv. Beim zweitätigen Test in Buriram bestätigte sich der Aufwärtstrend – Mir wurde Gesamtsechster.

Zu den Medienterminen erschien der 27-Jährige nach langer Zeit wieder mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Das erste Mal seit seinem Wechsel ins Honda-Werksteam zur Saison 2023 genießt er das Fahren mit der RC213V – die Tests in Sepang und Buriram seien die besten gewesen, seit Mir für die japanische Traditionsmarke in der MotoGP an den Start geht.

«Egal was passiert, man freut sich immer auf den Beginn einer neuen Saison – alles kann passieren, es gibt viel Potenzial, viel Hoffnung, viele Erwartungen», meinte Mir vor dem Thailand-GP. «Aber dieses Jahr ist es anders für mich. Es war wie ein kleiner Neustart, und die Arbeit, die wir in der Vorsaison geleistet haben, war wirklich positiv. Die letzten beiden Jahre waren hart, aber vor dem Thai-GP an diesem Wochenende bin ich optimistisch, mich weiter zu verbessern und die Lücke zur Spitze zu schließen.»

Mit seiner besten Runde von 1:29,399 min am letzten Testtag war Mir um sechs Zehntelsekunden schneller als seine Q1-Zeit in Thailand im Oktober 2024. «Testen und Rennen sind immer unterschiedliche Dinge, und wir haben noch viel zu tun. Aber ich freue mich wirklich darauf, auf die Strecke zu gehen, in diesen unglaublichen neuen Farben zu fahren und die Entschlossenheit von mir, meinem Team und Honda zu zeigen», ist Mir, der am kommenden Wochenende seinen 100. Grand Prix in der Königsklasse bestreiten wird, zuversichtlich.

Auch Teamkollege Luca Marini und Johann Zarco lobten die Fortschritte mit der RC213V, Rookie Somkiat Chantra konnte sich bei den Tests immerhin kontinuierlich steigern. Beim Thailand-GP im letzten Jahr erzielten Zarco, Marini, Nakagami und Mir die Ränge 8, 12, 13 und 15 – alle Fahrer landeten in den Punkterängen. Bereits zum Ende der letzten Saison war im Honda-Lager ein Aufwärtstrend zu erkennen.