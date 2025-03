Buriram FP2: Fünf Ducati an der Spitze – dann Aprilia 01.03.2025 - 04:48 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Franco Morbidelli fuhr Bestzeit

Ducati dominierte das zweite freie MotoGP-Training in Buriram am Samstagvormittag, Franco Morbidelli platzierte sich vor Marc Marquez und Pecco Bagnaia. Rookie Ai Ogura (Aprilia) war Best of the Rest.