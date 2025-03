Honda-Pilot Mir: Heikler Zwischenfall mit Bezzecchi

Der spanische Honda-Werksfahrer Joan Mir zeigte im MotoGP-Sprint von Buriram eine sehr solide Fahrt bis auf Rang 9, musste dabei jedoch eine lange Schrecksekunde am Start des Rennens wegstecken.

Joan Mir büßte im MotoGP-Sprint von Buriram von Startplatz 11 zunächst mehrere Plätze ein, kehrte aber schon wieder als Elfter aus der ersten Runde zurück. Danach fuhr der 27-jährige Spanier ein gutesRennen – konnte sich an LCR-Markenkollegen Johann Zarco vorbeipressen und den letzten WM-Punkterang sichern. I

«Im Ziel war ich 15 Sekunden hinter Landsmann und Rennsieger Marc Marquez (Ducati). Dennoch war es für mich der erste WM-Punkt in einem Sprint auf trockener Piste», freute sich Mir nach der Zielankunft.

Der ehemalige MotoGP-Weltmeister hatte gleich zu Beginn eine echte Schrecksekunde zu verdauen. Mir: «Ich hatte zu Beginn am Start ein Problem mit Bezzecchi. Bei ihm hat das Hinterrad durchgedreht und er schoss dann auf meine Linie. Ich habe dadurch einige Positionen verloren, habe dann aber gekämpft und konnte ein paar Positionen gewinnen.»

Aus Mirs Sicht war die Hitze das Problem der Honda RC213V. «Ich war dann in einer Gruppe mit Fabio und Binder. Die Hitze hat unser Bike aber nicht wirklich fantastisch gemacht. Ich konnte nicht hart bremsen und auch keinen hohen Kurvenspeed fahren. Wir müssen das analysieren, die Reifen arbeiten nicht ganz so gut. Wir müssen verstehen, wie wir die Temperatur im Bike etwas kühlen können, das wird das Geheimnis sein, sicher ist, wir leiden unter diesen Verhältnissen.»

Joan Mir gab weiter zu Protokoll: «Der Stint, den ich hier im Test gefahren bin, war um eine Sekunde pro Runde schneller! Es hat sich aber nur die Temperatur geändert, das Bike ist exakt dasselbe. Die anderen leiden offenbar da nicht so sehr wie wir. Aber: An einem schlechten Tag in die Top-10 zu fahren – da sind wir ganz happy! Bei kühleren Temperaturen wäre unser Potenzial noch deutlich besser. «Das ist auch der Charakter des Bikes, das war in der Vergangenheit auch so, dass die Hitze große Effekte auf die Performance hatte.»

Mirs Fazit nach Renntag 1 in Thailand: «Wir schaffen es noch nicht, die Reifen optimal zum Arbeiten zu bringen. Ich war aber am Ende dennoch in der Lage, in der Gruppe mit guten Fahrern zu fighten und es auch ein Stück weit zu genießen. Dennoch: Ich kann mich eigentlich nicht an eine derartige Hitze erinnern. Am Sonntag wird es wichtig sein zu verstehen, was wir mit den Reifen machen können, damit sie besser arbeiten.»

Glücklich dürfte der Spanier besonders darüber sein, dass er bislang unangefochtenen Honda-Frontmann Johann Zarco auf der Strecke besiegen konnte. Was 2024 Monate dauerte, fand 2025 gleich beim ersten Rennen statt: Honda sammelte in allen WM-Kategorien einen Wertungszähler.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (1. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:35,005 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,185 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +3,423

4. Ai Ogura (J), Aprilia, +4,392

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,790

6. Pedro Acosta (E), KTM, +11,700

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,437

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,228

9. Joan Mir (E), Honda, +15,453

10. Johann Zarco (F), Honda, +16,209

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,817

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +17,152

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +17,741

14. Maverick Viñales (E), KTM, +18,984

15. Luca Marini (I), Honda, +19,149

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,569

17. Alex Rins (E), Yamaha, +20,149

18. Enea Bastianini (I), KTM, +23,948

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +24,594

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +31,443

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 12 Punkte. 2. A. Marquez 9. 3. Bagnaia 7. 4. Ogura 5. 5. Morbidelli 4. 6. Acosta 4. 7. Quartararo 3. 8. Binder 2. 9. Mir 1. 10. Johann Zarco 0. ), 11. Raúl Fernández 0.12. Marco Bezzecchi 0. 13. Fermin Aldeguer 0. 14. Maverick Viñales 0. 15. Luca Marini 0. 16. Miguel Oliveira 0.17. Alex Rins 0. 18. Enea Bastianini 0. 19. Somkiat Chantra 0. 20. Lorenzo Savadori 0. 21. Fabio Di Giannantonio 0. 22. Jack Miller 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 12. 2. Aprilia 6. 3. KTM 4. Yamaha 3. 5. Honda 1.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 19 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 9. 3.Trackhouse MotoGP Team 6. 4. Red Bull KTM Factory Racing 6. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing 5. 6. Monster Energy Yamaha 3. 7. Honda HRC Castrol Team 1.8. Red Bull KTM Tech3 0. 9. LCR Castrol Honda 0. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 0. 11. Aprilia Racing 0.