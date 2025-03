Alex Marquez (2.): Trotz Nachteilen vor Pecco Bagnaia

Nach den starken Leistungen während der Wintertests und des Buriram-Wochenendes wundert sich niemand mehr, dass Alex Marquez im ersten MotoGP-Rennen der Saison Zweiter wurde – nur von Bruder Marc besiegt.

Aus dem Schatten seines Bruders Marc heraustreten wird Alex Marquez in diesem Leben nicht mehr, die Leistungen des zweifachen Weltmeisters (2014 Moto3, 2019 Moto2) in den vergangenen Wochen verdienen aber viel Respekt.

Bei den Tests in Buriram vor zwei Wochen gab er zusammen mit Marc den Ton an, im Qualifying am Samstagvormittag unterlag er erneut nur seinem Bruder. Und im Sprint am Samstagnachmittag bei heißen 37 Grad Celsius wieder. Den Rest des Feldes hatte Alex souverän im Griff, inklusive dem zweifachen MotoGP-Champion Pecco Bagnaia, dem er in den 13 Runden auf dem Chang Circuit 2,2 sec Rückstand aufbrummte.

«Der Schlüssel in jedem Sprint, vor allem, wenn es sehr heiß ist, sind die ersten Runden», unterstrich Alex. «Viele Runden fuhr ich innerhalb einer halben Sekunde hinter Marc und hatte einen guten Rhythmus. Letztlich habe ich meinen Vorsprung auf Pecco verwaltet und versuchte Fehler zu vermeiden.»

Der jüngere der Marquez-Brüder fährt seine dritte Saison für das Gresini-Team, mit BK8 konnte dieses einen Hauptsponsor für dieses Jahr gewinnen. Bezüglich Ducati-Material sind sie auf dem Stand des Werksteams vom August des Vorjahres. «Es gibt ein paar Unterschiede, wir haben aber gute Werkzeuge, um kämpfen zu können», betonte der 28-Jährige. «Über eine Runde ist der Unterschied nicht groß, in den langen Rennen haben sie kleine Vorteile. Unser Maximum im Sprint war Platz 2, das Ziel am Sonntag ist dasselbe. Wir wissen aber, dass Pecco sehr stark sein wird. Das haben wir schon letztes Jahr gesehen, als er mehr in der Tasche hatte.»

Konnte sich Alex etwas von Marc abschauen, der zum ersten Mal seit dem 17. November 2019 wieder die MotoGP-WM anführt? «Ja, viele andere Linien, die dabei halfen, den Reifenverschleiß zu kontrollieren», verriet der Bartträger mit der Startnummer 73. «Das werden wir jetzt alles genau analysieren, um dann den nächsten Schritt zu machen. Das Rennen am Sonntag wird sehr ähnlich, nur langsamer. Mit der Hitze musst du schauen, dass du es ins Ziel schaffst, die ist unglaublich.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (1. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:35,005 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,185 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +3,423

4. Ai Ogura (J), Aprilia, +4,392

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,790

6. Pedro Acosta (E), KTM, +11,700

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,437

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,228

9. Joan Mir (E), Honda, +15,453

10. Johann Zarco (F), Honda, +16,209

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,817

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +17,152

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +17,741

14. Maverick Viñales (E), KTM, +18,984

15. Luca Marini (I), Honda, +19,149

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,569

17. Alex Rins (E), Yamaha, +20,149

18. Enea Bastianini (I), KTM, +23,948

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +24,594

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +31,443

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 12 Punkte. 2. A. Marquez 9. 3. Bagnaia 7. 4. Ogura 6. 5. Morbidelli 5. 6. Acosta 4. 7. Quartararo 3. 8. Binder 2. 9. Mir 1. 10. Johann Zarco 0. ), 11. Raúl Fernández 0.12. Marco Bezzecchi 0. 13. Fermin Aldeguer 0. 14. Maverick Viñales 0. 15. Luca Marini 0. 16. Miguel Oliveira 0.17. Alex Rins 0. 18. Enea Bastianini 0. 19. Somkiat Chantra 0. 20. Lorenzo Savadori 0. 21. Fabio Di Giannantonio 0. 22. Jack Miller 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 12. 2. Aprilia 6. 3. KTM 4. Yamaha 3. 5. Honda 1.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 19 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 9. 3.Trackhouse MotoGP Team 6. 4. Red Bull KTM Factory Racing 6. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing 5. 6. Monster Energy Yamaha 3. 7. Honda HRC Castrol Team 1.8. Red Bull KTM Tech3 0. 9. LCR Castrol Honda 0. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 0. 11. Aprilia Racing 0.