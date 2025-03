Großer Auftritt: Debütant Ogura mit Sensations-Sprint

Dass es sich um seinen ersten MotoGP-Lauf überhaupt handelte, war Trackhouse-Aprilia-Rookie Ai Ogura in keiner Sekunde anzumerken. Die Leistung des Japaners war die Geschichte des Tages beim WM-Auftakt in Buriram.

Der gesamte WM-Auftakt ist bislang eine unterhaltsame «Ai Ogura»-Erfolgsgeschichte. Im Zeittraining am Freitag schob sich Trackhouse-Aprilia-Pilot und MotoGP-Neueinsteiger direkt ins zweite Qualifying. Anstatt dort unterzugehen, legte Ogura weiter nach. Die Rundenzeit von 1:29,1 min bescherte dem Japaner mit Rang 5 einen Premium-Startplatz in der zweiten Reihe.

Und selbst von hier aus sollte es für den 23-Jährigen noch weiter nach vorne gehen. Ogura startete konzentriert und bog auf Platz 4 in Kurve 1 ein. Ein hoch motivierter Franco Morbidelli griff den Rookie schnell an, doch Ogura blockte zurück und konzentrierte sich auf die Verfolgung von Pecco Bagnaia für Platz 3.

Der Italiener diente dem Klassenneuling aus Fernost, der auf einem Italo-Bike für ein US-Team unterwegs ist, in jeder Hinsicht als Vorbild – wie Ogura offen zugab: «Als ich in diese Klasse gekommen bin, da habe ich mich an Bagnaia orientiert. Hinter ihm herzufahren ist die beste Hilfe. In seiner Fahrt steckt größte Qualität.»

Was den schnelleren Japaner auch von überzogenen Aktionen abhielt: «Es geht darum, sich die Kräfte einzuteilen und alles sehr geschmeidig zu machen. Pecco ist hier außergewöhnlich.» Ogura fügte an: «Ich muss aber generell sagen, selbst im Sprint verhalten sich die Fahrer sehr diszipliniert und nicht sehr aggressiv. Das alles kommt mir und meinem Stil sehr entgegen.»

Sowohl die Rundenzeit im Qualifying als auch der Platz im ersten Rennen des Jahres verblüfften dann aber auch den Piloten selbst: «Es ist auch für mich eine Riesenüberraschung. Ich habe das so nicht erwartet. Im Qualifying konnte ich einen Sprung machen und ich habe die Verbesserung in den Bremszonen geschafft.»

Ein großes Kompliment machte Ogura auch seinem Untersatz: «Zwar hatte Pecco Bagnaia in den Stop-and-Go-Situationen Vorteile, aber mein Motorrad war in den Kurven schneller. Auch die hohen Temperaturen haben keine negative Auswirkung gehabt.«

Zum Vergleich: Die beiden wesentlich erfahreneren MotoGP-Akteure und Aprilia-Kollegen Marco Bezzecchi und Raul Fernandez erreichten das Ziel auf den Plätzen 11 und 14.

Aus sportlicher Sicht überbot Ogura mit Platz 4 sogar das stürmische Debüt des letztjährigenRookies Pedro Acosta. In Katar mischte Acosta in beiden Rennen an der Spitze mit und verbuchte am Ende die Ränge 8 und 9. Der Respekt des gesamten Fahrerlagers ist dem zurückhaltenden Moto2-Weltmeister schon jetzt sicher.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (1. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:35,005 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,185 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +3,423

4. Ai Ogura (J), Aprilia, +4,392

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,790

6. Pedro Acosta (E), KTM, +11,700

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,437

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,228

9. Joan Mir (E), Honda, +15,453

10. Johann Zarco (F), Honda, +16,209

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,817

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +17,152

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +17,741

14. Maverick Viñales (E), KTM, +18,984

15. Luca Marini (I), Honda, +19,149

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,569

17. Alex Rins (E), Yamaha, +20,149

18. Enea Bastianini (I), KTM, +23,948

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +24,594

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +31,443

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 12 Punkte. 2. A. Marquez 9. 3. Bagnaia 7. 4. Ogura 5. 5. Morbidelli 4. 6. Acosta 4. 7. Quartararo 3. 8. Binder 2. 9. Mir 1. 10. Johann Zarco 0. ), 11. Raúl Fernández 0.12. Marco Bezzecchi 0. 13. Fermin Aldeguer 0. 14. Maverick Viñales 0. 15. Luca Marini 0. 16. Miguel Oliveira 0.17. Alex Rins 0. 18. Enea Bastianini 0. 19. Somkiat Chantra 0. 20. Lorenzo Savadori 0. 21. Fabio Di Giannantonio 0. 22. Jack Miller 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 12. 2. Aprilia 6. 3. KTM 4. Yamaha 3. 5. Honda 1.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 19 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 9. 3.Trackhouse MotoGP Team 6. 4. Red Bull KTM Factory Racing 6. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing 5. 6. Monster Energy Yamaha 3. 7. Honda HRC Castrol Team 1.8. Red Bull KTM Tech3 0. 9. LCR Castrol Honda 0. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 0. 11. Aprilia Racing 0.