Fabio Quartararo: «Miller schaltete das Gehirn ab»

Bis zur Hälfte des Sprintrennens fuhr Yamaha-Neuling Jack Miller auf dem Chang Circuit in Buriram/Thailand vor dem Star des Herstellers, Fabio Quartararo. Dieser hatte dafür eine amüsante Erklärung.

Fabio Quartararo katapultierte sich vom 10. Startplatz an die siebte Stelle und setzte sich bis zur Hälfte des Rennens gegen das KTM-Duo Pedro Acosta und Brad Binder zur Wehr. Kurzzeitig Sechster, musste er Acosta ziehen lassen, war damit wieder Siebter und brachte seine drei WM-Punkte mit einer zunehmend einsamer werdenden Fahrt am Ende heil ins Ziel.

All das lag im Rahmen der Erwartungen – bis auf die Tatsache, dass Yamaha-Neuling Jack Miller die ersten sechs Runden die Nase vor dem Superstar und Weltmeister von 2021 hatte, der jetzt schon die siebte Saison mit der Yamaha M1-Werksmaschine in Angriff nimmt. Vierter im Qualifying, war Miller in der ersten Runde Fünfter vor Franco Morbidelli. Ohne sich vom folgenden Überholmanöver des Italieners den Schneid abkaufen zu lassen, klinkte er sich in den Windschatten des Ducati-Piloten und verteidigte den erstaunlichen 6. Platz, bevor er eingangs der 7. Runde in einer schnellen Rechtskurve übers Vorderrad ins Aus rutschte.

«Diese Kurve 4 hat es in sich, und Jack hat dort schlicht die Verbindung zum Gehirn gekappt», kommentierte Quartararo, der normalerweise nicht weniger verwegen fährt als sein neuer Markenkollege. «Wir haben uns die Daten angeschaut, Jack bremst extrem spät und hart, ebenso wie ich. Auch sonst ähneln sich unsere Fahrstile. Vielleicht hat ihm zu Beginn des Rennens Morbidellis Windschatten geholfen. Es ist gut für das Werk und die Weiterentwicklung, wenn jemand das Motorrad so ans Limit treibt. Doch der Hauptunterschied war: In jener Kurve hat Jack komplett das Gehirn abgeschaltet», bekräftigte Quartararo.

Und so kam es, dass der 25-jährige Franzose letztlich doch als bester Yamaha-Pilot über die Linie zischte. «Das Ergebnis geht in Ordnung und entspricht dem, was ich erwartet habe. Unsere Pace war gut für den 7. bis 9. Platz», resümierte er. «Leider ging der Reifendruck am Vorderrad durch die Decke, vor allem in der zweiten Rennhälfte habe ich deshalb ziemlich gelitten. Aber ich hatte nicht nur vorn Probleme, das ganze Wochenende über fehlte uns Traktion am Hinterrad. Es war nicht nur schwierig am Kurvenausgang, sondern auch beim Bremsen. Normalerweise verzögern wir auch mit dem Hinterrad, doch hier fehlt uns beim harten Bremsen komplett die Bodenhaftung. Ich bin froh, wenn uns Michelin bei den kommenden Rennen wieder die normalen Karkassen zur Verfügung stellt».

Vorher steht freilich noch das Hauptrennen am Sonntag auf dem Programm. «Wir werden sehen, was wir tun können, um unsere Situation zu verbessern. Vor allem brauchen wir eine Lösung für den Überdruck am Vorderrad», forderte Quartararo.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (1. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:35,005 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,185 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +3,423

4. Ai Ogura (J), Aprilia, +4,392

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,790

6. Pedro Acosta (E), KTM, +11,700

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,437

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,228

9. Joan Mir (E), Honda, +15,453

10. Johann Zarco (F), Honda, +16,209

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,817

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +17,152

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +17,741

14. Maverick Viñales (E), KTM, +18,984

15. Luca Marini (I), Honda, +19,149

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,569

17. Alex Rins (E), Yamaha, +20,149

18. Enea Bastianini (I), KTM, +23,948

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +24,594

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +31,443

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 6 Runden zurück

