Pecco Bagnaia: Statt Sieg, Flucht vor Rookie Ai Ogura

Pecco Bagnaia hatte den Blick ganz nach vorne gerichtet. Doch statt um den Sieg ging es für den Ducati-Piloten darum, Platz 3 gegen MotoGP-Rookie Ai Ogura zu verteidigen. Entsprechend gedämpft die Laune der # 63.

Wie beim letzten Sprint auf der GP-Piste von Buriram im vergangenen Herbst brachte Pecco Bagnaia seine Werks-Ducati auf Platz 3 ins Ziel. Der Vizeweltmeister fuhr ein fehlerfreies Rennen, war aber zu keinem Zeitpunkt in der Lage, um den Sieg beim Auftakt zu fahren.

Mehr oder weniger hilflos musste der Racer aus Pesaro mit ansehen, wie das Brüderpaar Marquez die ersten beiden Plätze zum Start der Saison sicherte. Das größere Problem hatte die Startnummer 63 in der Hälfte des 13-Runden-Sprints. Die Lücke zur Spitze war schnell auf eine Sekunde angewachsen und kurzzeitig musste Bagnaia gar noch um den letzten Podestplatz fürchten. Zumindest konnte sich der Vize-Champ das Dilemma ersparen, von Rookie Ogura einkassiert zu werden.

Dass Bagnaia alles andere als erfreut war, mit anzusehen, wie Marc Marquez unbehelligt zu einem Premierensieg donnerte, daraus machte er kein Geheimnis: «Ich bin alles andere als zufrieden, auch wenn der dritte Platz für sich ein sehr gutes Ergebnis ist, erst recht wenn man die Tests und auch den ersten Tag in Buriram mit in Betracht zieht. Es hätte auch schlechter ausgehen können.»

Im Wesentlichen machte Bagnaia zwei Ursachen aus, die ein besseres Ergebnis verhinderten. Für mich war es eine Überraschung, dass der harte Vorderreifen, für den ich mich entschieden hatte, nicht einmal die Sprint-Distanz überstand. Ich dachte, es wäre die richtige Wahl, aber das Bike hat auch mit diesem Reifen stärker als ich es gewöhnt bin in der Front gerührt.»

Problem 2 gilt als Langzeitthema zwischen Bagnaia und seiner Ducati. «Ich habe in den Sprints schon länger damit zu kämpfen, dass durch den kleineren Tank (12 statt 24 Liter) die Balance des Motorrads nicht so gut ist wie mit dem «normalen» Tank. Der Transfer des Gewichts funktioniert für mich schlechter in den Sprints. Es ist ein komplexes Problem, an dem wir schon eine lange Zeit arbeiten.»

Letztere Unstimmigkeit könnte sich für den GP beheben lassen, die richtige Reifenwahl bleibt aber weiter ein Thema. Bagnaia zeigte sich ahnungslos: «Um ehrlich zu sein, es scheint, wir müssen etwas ändern, was die Reifen angeht, aber jetzt gerade kann ich nicht sagen, was wir machen. Für mich ist das Wichtigste in den Bremsphasen, wenig Bewegung am Vorderrad zu haben. Die ganz weichen Reifen fallen damit eigentlich bei dieser großen Hitze aus.»

Fazit nach dem ersten Schlagabtausch aus Sicht von Pecco Bagnaia, der um jeden Preis den Titel in der Königsklasse zurückhaben will: Ducati bleibt vorerst eine Bank. Unter den ersten Fünf landetet vier Desmosedici. Bagnaias persönlicher Start ging zwar nicht komplett daneben, aber nach dem Auftaktrennen muss er da weitermachen, wo er 2024 aufgehört hatte – einem Rückstand hinterherfahren. Nach Rennen 1 von 44 sind es fünf Zähler, die ausgerechnet auf Marc Marquez fehlen.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (1. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:35,005 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,185 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +3,423

4. Ai Ogura (J), Aprilia, +4,392

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,790

6. Pedro Acosta (E), KTM, +11,700

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,437

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,228

9. Joan Mir (E), Honda, +15,453

10. Johann Zarco (F), Honda, +16,209

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,817

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +17,152

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +17,741

14. Maverick Viñales (E), KTM, +18,984

15. Luca Marini (I), Honda, +19,149

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,569

17. Alex Rins (E), Yamaha, +20,149

18. Enea Bastianini (I), KTM, +23,948

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +24,594

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +31,443

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 12 Punkte. 2. A. Marquez 9. 3. Bagnaia 7. 4. Ogura 5. 5. Morbidelli 4. 6. Acosta 4. 7. Quartararo 3. 8. Binder 2. 9. Mir 1. 10. Johann Zarco 0. ), 11. Raúl Fernández 0.12. Marco Bezzecchi 0. 13. Fermin Aldeguer 0. 14. Maverick Viñales 0. 15. Luca Marini 0. 16. Miguel Oliveira 0.17. Alex Rins 0. 18. Enea Bastianini 0. 19. Somkiat Chantra 0. 20. Lorenzo Savadori 0. 21. Fabio Di Giannantonio 0. 22. Jack Miller 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 12. 2. Aprilia 6. 3. KTM 4. Yamaha 3. 5. Honda 1.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 19 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 9. 3.Trackhouse MotoGP Team 6. 4. Red Bull KTM Factory Racing 6. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing 5. 6. Monster Energy Yamaha 3. 7. Honda HRC Castrol Team 1.8. Red Bull KTM Tech3 0. 9. LCR Castrol Honda 0. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 0. 11. Aprilia Racing 0.