Bezzecchis Aprilia scherte aus: «Dreck war schuld»

Statt Marco Bezzecchi nach vorn zu katapultieren, stellte sich seine Werks-Aprilia beim Start des MotoGP-Sprintrennens von Thailand quer – und warf den Italiener fast bis ans Ende des Feldes zurück.

Startplatz 9, dritte Reihe neben Raul Fernandez und schräg hinter einem weiteren Markengefährten, dem sensationellen MotoGP-Rookie Ai Ogura – das war keine schlechte Ausgangslage für Marco Bezzecchi in Buriram.

Doch während alle anderen MotoGP-Piloten beim Start zielstrebig nach vorn stürmten, schlug Bezzecchis Maschine beim Loslassen der Kupplung eine andere Richtung ein und scherte nach links aus. Es fehlte nicht mehr als eine Haaresbreite, und die Aprilia mit der Startnummer 72 hätte größeres Unheil angerichtet: Nur dank der Geistesgegenwart der direkt oder schräg hinter ihm platzierten Kollegen wie Johann Zarco oder Brad Binder kam es zu keiner Kollision. Bezzecchi fiel zwar weit ins Hinterfeld zurück, konnte aber ansonsten unversehrt die Verfolgung aufnehmen und rettete am Ende noch den 12. Platz.

Was die Aprilia derart vehement zum Auskeilen brachte, blieb unklar. Größtenteils dosieren die elektronischen Starthilfen der hochentwickelten MotoGP-Prototypen mit ihren Wheelie- und Traktionskontrollen die Motorleistung beim Losfahren perfekt. Doch speziell bei Aprilia gab es in der Vergangenheit, vor allem mit Maverick Vinales, immer wieder Startprobleme, die nie restlos geklärt werden konnten.

Jetzt, beim Thailand-Sprint, gab Bezzecchi seinem schmutzigen Startplatz die Schuld, räumte aber ein, dass die Rennstarts, speziell in der MotoGP-Klasse, schon immer seine Achillesferse waren. «Ich habe mich mit den Starts schwergetan, seit ich in der MotoGP-Klasse ankam», bekannte der 26-jährige Italiener. «Doch ich habe mich verbessert, in letzter Zeit sind mir die Trainingsstarts problemlos von der Hand gegangen. Deshalb sage ich: Der Dreck auf der Piste war schuld. So etwas wie heute kann passieren und ist den meisten in dieser Klasse schon einmal passiert.»

Nach dem Missgeschick sei das Rennen relativ gut verlaufen, fügte er hinzu. «Ich kann mich nicht beschweren, mir sind ein paar gute Überholmanöver gelungen», schilderte Bezzecchi. «Natürlich, und wie jeder weiß, wird es nach den ersten Runden hinter einer Gruppe anderer Fahrer schwierig, weil dann die Temperatur und der Druck der Reifen ansteigen. Nach 4, 5 Runden fingen die Probleme mit dem Vorderreifen an, danach ging es nur noch darum, das Rennen sicher zu Ende zu bringen.»

Von der Leistung seines neuen Markengefährten Ogura war er beeindruckt, aber nicht überrascht. «Ein super Ergebnis», stelle Bezzecchi fest. «Doch daran, dass Ai ein sehr guter Fahrer ist, gab es nie einen Zweifel. Wir wussten, dass er schnell sein würde!»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (1. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:35,005 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,185 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +3,423

4. Ai Ogura (J), Aprilia, +4,392

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,790

6. Pedro Acosta (E), KTM, +11,700

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,437

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,228

9. Joan Mir (E), Honda, +15,453

10. Johann Zarco (F), Honda, +16,209

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,817

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +17,152

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +17,741

14. Maverick Viñales (E), KTM, +18,984

15. Luca Marini (I), Honda, +19,149

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,569

17. Alex Rins (E), Yamaha, +20,149

18. Enea Bastianini (I), KTM, +23,948

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +24,594

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +31,443

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 12 Punkte. 2. A. Marquez 9. 3. Bagnaia 7. 4. Ogura 6. 5. Morbidelli 5. 6. Acosta 4. 7. Quartararo 3. 8. Binder 2. 9. Mir 1. 10. Johann Zarco 0. ), 11. Raúl Fernández 0.12. Marco Bezzecchi 0. 13. Fermin Aldeguer 0. 14. Maverick Viñales 0. 15. Luca Marini 0. 16. Miguel Oliveira 0.17. Alex Rins 0. 18. Enea Bastianini 0. 19. Somkiat Chantra 0. 20. Lorenzo Savadori 0. 21. Fabio Di Giannantonio 0. 22. Jack Miller 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 12. 2. Aprilia 6. 3. KTM 4. Yamaha 3. 5. Honda 1.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 19 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 9. 3.Trackhouse MotoGP Team 6. 4. Red Bull KTM Factory Racing 6. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing 5. 6. Monster Energy Yamaha 3. 7. Honda HRC Castrol Team 1.8. Red Bull KTM Tech3 0. 9. LCR Castrol Honda 0. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 0. 11. Aprilia Racing 0.