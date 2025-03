Oliveira (14.): «Alle begannen schon zu träumen»

Miguel Oliveira (Yamaha) bekam beim MotoGP-Wochenende in Buriram das, was er erwartet hatte. Mit vier Ducati an der Spitze seien nun alle auf dem Boden der Tatsachen zurück.

Beim MotoGP-Test in Buriram war Pramac-Yamaha-Pilot Miguel Oliveira relativ unauffällig unterwegs – er landete mit den Rängen 17 und 19 jeweils im hinteren Feld in der Zeitenliste. Am meisten hatte er mit den Bremspunkten auf dem Chang International Circuit zu kämpfen – er könne dort noch nicht das Maximum aus der M1 herausholen.

Beim ersten MotoGP-Rennwochenende der Saison 2025 zeigte Oliveira ein ähnliches Niveau wie beim Test. Im Qualifying kam er über Startplatz 17 nicht hinaus, das Sprintrennen am Samstag beendete er dann weit außerhalb der Punkteränge auf Position 16. Beim Grand Prix am Sonntag belegte der Portugiese Rang 14 und holte damit immerhin zwei WM-Punkte – er querte sogar einen Platz vor Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo die Ziellinie.

«Ich habe ein langes und hartes Rennen erwartet und das haben wir auch bekommen», lautete das Resümee des 30-Jährigen. «Es war für alle sehr heiß. Es war ein Rennen, in dem man die Reifen gut managen musste. Ich bekam Probleme mit dem Vorderrad-Grip und konnte das Bike nicht gut einlenken – ich bin in jeder Kurve weit gegangen. Auch der Hinterreifen baute Runde für Runde ab. Am Ende wurde es dann etwas besser, ich konnte wieder etwas aufholen und in die Punkteränge fahren. Aber wir wussten, dass es von Startposition 17 schwierig sein würde, weiter nach vorne zu kommen, wenn man nicht sehr viel Speed hat. Wir konnten wenigstens viele Daten sammeln.»

Wie anstrengend war es für Oliveira in der Gruppe zu fahren – mit der Hitze und den anderen Bikes? «Ich hatte genug mit der Hitze in meinem Bike zu tun, also machte das keinen Unterschied», schmunzelte er. «Die Strecke ist sehr schnell und du bekommst sehr viel Wind ab beim Bremsen. 37 Grad Celsius Lufttemperatur ist sehr heiß, da machen die anderen Motorräder nicht viel aus.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Buriram © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen in Buriram © Gold & Goose Marc und Alex Márquez © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Pecco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Mit vier Ducati an der Spitze dominierte der Hersteller aus Bologna in Buriram – die Kräfteverhältnisse in der MotoGP sind gleichgeblieben. Insbesondere Honda und Yamaha waren nach den Vorsaison-Tests optimistisch, dass ihnen im Winter ein Schritt nach vorne gelungen ist. Zumindest ist das Feld etwas näher zusammengerückt. «In der Vorsaison beginnt jeder zu träumen und es werden Pläne gemacht. Wenn dann beim ersten Saisonrennen alle auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, dann ist jeder zurückhaltender», konnte Oliveira seinen Sarkasmus nicht zurückhalten. «Das trifft aber nicht auf mich zu, denn ich wusste, wo ich stehe. Aber im Moment sind sie (Ducati) vorne und unser Job ist es, die Lücke zu reduzieren. Wir haben dafür Testtage, vier Bikes und können unsere Daten austauschen. Zudem haben wir beim Motorrad alle dieselben Spezifikationen. Ich denke, dass wir alle Werkzeuge haben, um den Abstand zu reduzieren und das sollte unser einziger Fokus sein im Moment.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Grand Prix (2. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 26 Runden in 39:37,244 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,732 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +2,398

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,176

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +7,450

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,967

7. Johann Zarco (F), Honda, +15,225

8. Brad Binder (ZA), KTM, +19,929

9. Enea Bastianini (I), KTM, +20,553

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +21,546

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +22,315

12. Luca Marini (I), Honda, +23,940

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +24,760

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,097

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,456

16. Maverick Viñales (E), KTM, +28,770

17. Alex Rins (E), Yamaha, +31,095

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,480

19. Pedro Acosta (E), KTM, +42,115

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,827

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Raul Fernandez (E), Aprilia, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 2 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 37 Punkte. 2. A. Marquez 29. 3. Bagnaia 23. 4. Morbidelli 18. 5. Ogura 17. 6. Bezzecchi 10. 7 Binder 10. 8. Zarco 9. 9. Bastianini 7. 10. Di Giannantonio 6. 11. Miller 5. 12. Marini 4. 13. Quartararo 4. 14. Acosta 4. 15. Aldeguer 3. 16. Oliveira 2. 17. Mir 1. 18. Viñales 0. 19. Rins 0. 20. Chantra 0. 21. Savadori 0. 21. Fernandez 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 17. 3. KTM 12. 4. Honda 10. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 60 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 32. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 24. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. Red Bull KTM Factory Racing 14. 6. Aprilia Racing 10. 7. LCR Castrol Honda 9. 8. Red Bull KTM Tech3 7. 9. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 10. Honda HRC Castrol Team 5. 11. Monster Energy Yamaha 4.