KTM-Tech3-Pilot Vinales: Achterbahnfahrt in Thailand

Für Neuzugang bei Red Bull KTM Tech3 Maverick Vinales war der WM-Start Thailand aus sportlicher Sicht eine Nullnummer. Frustration war dem Routinier nach Platz 16 bei seinem ersten GP auf der RC16 aber nicht anzumerken.

Bereits vor der ersten Ausfahrt am Freitag hatte KTM-Tech3-Neuzugang die Spannung von der Kette genommen und die zuletzt guten Testresultate – am finalen Testtag eben auf der Piste von Buriram hatte sich Vinales souverän unter die Top-10 geschoben – relativiert.

Vinales’ Erfahrung allein reichte während des WM-Auftakts nicht aus, um weiteres Tempo zu generieren. Im Gegensatz auch zu seinem jüngeren, gleichfalls neuen Tech3-Kollegen Enea Bastianini wurde Vinales mit der steigenden Hitze in Buriram immer langsamer. Bastianini hingegen fand gerade am Höhepunkt der Hitzeskalation mehr Vertrauen und verbesserte sich noch auf einen versöhnlichen achten Platz.

Von der flauen Fahrt bei 38 Grad ließ sich Maverick Vinales aber nicht die Stimmung vermiesen. Vinales analysierte nüchtern: «Das Wochenende war ein Auf und Ab. Wir haben versucht, das Motorrad zu verstehen, das Gefühl während des Qualifyings, des Sprints und des GP-Rennens, und ich denke, dass wir jetzt einen Ausgangspunkt haben.»

Der 30-jährige Ehemann und zweifache Vater weiter: «Heute hatte ich keinen guten Grip, vor allem vorne, so dass ich keine guten Rundenzeiten fahren konnte, aber hinten war es nicht so schlimm, wir haben es gut hinbekommen. Ich musste einfach viel Speedverlust vorne in Kauf nehmen und in den Kurven früher bremsen, es war nicht einfach, aber wir werden daraus lernen.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Buriram © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez gewinnt das Rennen in Buriram © Gold & Goose Marc und Alex Márquez © Gold & Goose Sieger Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Pecco Bagnaia © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Das zweigeteilte Endergebnis beim ersten Auftritt des Teams mit zwei neuen Hauptakteuren veranlasste den Teamchef der Tech3-Piloten zu einem positiven Fazit.

Nicolas Goyon: «Das Team verlässt Thailand mit einem breiten Lächeln nach der unglaublichen Leistung von Enea Bastianini heute.“ Die Wintertests waren nicht einfach für ihn, und der heutige 9. Platz ist eine großartige Belohnung für ihn. Am Ende fehlte ihm nur eine Zehntel auf die beste KTM des Tages. Für Maverick Viñales war es an diesem Wochenende ein bisschen schwieriger. Am Freitag verpasste er nur knapp das Q2, und das ganze Wochenende war es anders. Er lernt immer noch das Motorrad und hatte während des Rennens ein paar Probleme, aber ich denke, er braucht einfach mehr Zeit auf der RC16, und er wird bald mit den anderen kämpfen können.»

Alles andere als glänzend verlief auch der Einstand in der Nachbargarage. Während Brad Binder in beiden gut, aber nicht überragend fuhr und mit zwei achten Plätzen einen konstanten Auftritt hatte, blieb Hoffnungsträger Acosta nach der Nullnummer im GP nur der sechste Rang aus dem Sprint. Nach dem Auftakt musste sich KTM damit hinter Ducati und Aprilia an dritter Stelle bei den Herstellern einreihen.

Ergebnisse MotoGP Buriram, Grand Prix (2. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 26 Runden in 39:37,244 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,732 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +2,398

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,176

5. Ai Ogura (J), Aprilia, +7,450

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +14,967

7. Johann Zarco (F), Honda, +15,225

8. Brad Binder (ZA), KTM, +19,929

9. Enea Bastianini (I), KTM, +20,553

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +21,546

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +22,315

12. Luca Marini (I), Honda, +23,940

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +24,760

14. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +26,097

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +26,456

16. Maverick Viñales (E), KTM, +28,770

17. Alex Rins (E), Yamaha, +31,095

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +31,480

19. Pedro Acosta (E), KTM, +42,115

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +46,827

– Joan Mir (E), Honda, 11 Runden zurück

– Raul Fernandez (E), Aprilia, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 2 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 37 Punkte. 2. A. Marquez 29. 3. Bagnaia 23. 4. Morbidelli 18. 5. Ogura 17. 6. Bezzecchi 10. 7 Binder 10. 8. Zarco 9. 9. Bastianini 7. 10. Di Giannantonio 6. 11. Miller 5. 12. Marini 4. 13. Quartararo 4. 14. Acosta 4. 15. Aldeguer 3. 16. Oliveira 2. 17. Mir 1. 18. Viñales 0. 19. Rins 0. 20. Chantra 0. 21. Savadori 0. 21. Fernandez 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 17. 3. KTM 12. 4. Honda 10. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 60 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 32. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 24. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. Red Bull KTM Factory Racing 14. 6. Aprilia Racing 10. 7. LCR Castrol Honda 9. 8. Red Bull KTM Tech3 7. 9. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 10. Honda HRC Castrol Team 5. 11. Monster Energy Yamaha 4.