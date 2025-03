Marc Marquez grandios: Aus seinen Fehlern gelernt?

Zum ersten Mal seit dem 17. November 2019 führt Marc Marquez die MotoGP-Weltmeisterschaft wieder an. Beim Saisonstart in Thailand ist der 32-jährige Ducati-Star bislang eine Klasse für sich.

Pole-Position, schnellste Rennrunde, Sieg im Sprint am Samstag: Der Einstand von Marc Marquez im Ducati-Lenovo-Werksteam hätte nicht besser und eindrucksvoller sein können. Bereits seit den Tests vor zwei Wochen ist der Spanier auf dem Chang Circuit allen Gegnern mindestens einen Schritt voraus.

«Das war ein wichtiger Tag, weil die Erwartungen so hoch waren», hielt der 32-Jährige fest. «Ich versuchte meine Erfahrung zu nutzen und die Erwartungshaltung nicht an mich herankommen zu lassen. Letztlich kannst du das aber nicht ganz vermeiden. Wir hatten einen perfekten Samstag, mein Bruder wurde Zweiter, das macht mich noch glücklicher. Aber das war der erste Samstag des Jahres – und es war nur ein Samstag. Im Sport kann sich von einem Tag auf den anderen alles ändern. Ich bin glücklich, weiß aber auch, dass der wichtige Tag der Sonntag ist.»

Marc kontrollierte das Rennen vom Start weg und führte jeden Meter während der 13 Runden oder 59,2 Kilometer. «Ich versuchte einen gewissen Abstand zum Zweiten zu halten», erklärte der Ducati-Star. «In meinen vielen Jahren in der MotoGP habe ich gelernt, dass es keinen Unterschied macht, ob man mit einer oder fünf Sekunden Vorsprung gewinnt. An einigen Bremspunkten habe ich einen gewissen Spielraum. Vielleicht rutscht mir aber das Vorderrad weg, wenn ich diesen Spielraum ausschöpfe, das weiß ich nicht. Ich war komfortabel unterwegs. Für Sonntag wünsche ich mir, dasselbe Gefühl für das Motorrad zu haben.»

Auffällig: Die Starts des älteren Marquez haben sich seit dem zweiten Tag der Testfahrten in Buriram deutlich verbessert, am Samstag waren sie perfekt.



«Das Bike ist gegenüber letztem Jahr etwas anders», verriet der achtfache Weltmeister. «Es fährt am Start vor allem am Heck tiefer runter, wir haben auch die Abstimmung der Elektronik gut hinbekommen und fanden eine starke Basis. Zwei der wichtigsten Punkte sind das Qualifying und der Start.»

Im FP2 am Samstagvormittag war Marquez erstmals mit einem neuen Aero-Paket am Heck unterwegs, mit diesem Flügelwerk trat er auch zum Rennen an. Was es ihm bringt, vermochte er nicht zu sagen: «Ich fuhr ja noch keine Vergleichstests.»

Dass die Weltmeisterschaft 2025 auf einer Strecke eröffnet wurde, auf welcher alle zwei Wochen vorher getestet haben, war nicht zum Wohle der Show. «So ist es schwieriger zu überholen und den Unterschied auszumachen», betonte Marc. «Jeder bremst ab FP1 am richtigen Punkt und hat eine korrekte Abstimmung. Ich versuchte am Samstagmorgen unsere gute Basis zu verbessern, letztlich mussten wir einen Schritt zurück machen, weil das nicht der richtige Weg war. Wir müssen aber auch auf das Budget achten: Es ist einfacher, vor allem für die Satelliten-Teams, wenn wir vor dem ersten Grand Prix auf der gleichen Strecke testen.»

Ergebnisse MotoGP Buriram, Sprint (1. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 13 Runden in 19:35,005 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,185 sec

3. Francesco Bagnaia (I), +3,423

4. Ai Ogura (J), Aprilia, +4,392

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,790

6. Pedro Acosta (E), KTM, +11,700

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +13,437

8. Brad Binder (ZA), KTM, +14,228

9. Joan Mir (E), Honda, +15,453

10. Johann Zarco (F), Honda, +16,209

11. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,817

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +17,152

13. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +17,741

14. Maverick Viñales (E), KTM, +18,984

15. Luca Marini (I), Honda, +19,149

16. Miguel Oliveira (P), Yamaha, +19,569

17. Alex Rins (E), Yamaha, +20,149

18. Enea Bastianini (I), KTM, +23,948

19. Somkiat Chantra (T), Honda, +24,594

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +31,443

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 2 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), Yamaha, 6 Runden zurück

WM-Stand nach 1 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 12 Punkte. 2. A. Marquez 9. 3. Bagnaia 7. 4. Ogura 6. 5. Morbidelli 5. 6. Acosta 4. 7. Quartararo 3. 8. Binder 2. 9. Mir 1. 10. Johann Zarco 0. ), 11. Raúl Fernández 0.12. Marco Bezzecchi 0. 13. Fermin Aldeguer 0. 14. Maverick Viñales 0. 15. Luca Marini 0. 16. Miguel Oliveira 0.17. Alex Rins 0. 18. Enea Bastianini 0. 19. Somkiat Chantra 0. 20. Lorenzo Savadori 0. 21. Fabio Di Giannantonio 0. 22. Jack Miller 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 12. 2. Aprilia 6. 3. KTM 4. Yamaha 3. 5. Honda 1.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 19 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 9. 3.Trackhouse MotoGP Team 6. 4. Red Bull KTM Factory Racing 6. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing 5. 6. Monster Energy Yamaha 3. 7. Honda HRC Castrol Team 1.8. Red Bull KTM Tech3 0. 9. LCR Castrol Honda 0. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 0. 11. Aprilia Racing 0.