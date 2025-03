Las Termas: Marc Márquez auf Pole, Honda in Reihe 1

WM-Leader Marc Márquez holte sich auch in Termas de Rio Hondo die MotoGP-Pole. Der Spanier fuhr einen neuen Rundenrekord und setzte sich gegen Bruder Alex durch. Auf Platz 3 kam ein überragender Johann Zarco (Honda).

Um 11.15 Uhr Ortszeit machten sich die MotoGP-Stars auf den Weg, um die Startaufstellung für den Sprint und den Grand Prix in Argentinien zu finalisieren. In Q1 setzten sich Ducati-Pilot Franco Morbidelli und Honda-Werksfahrer Joan Mir durch, beide durften anschließend in den Kampf um die Pole-Position eingreifen. Bei 19 Grad Außentemperatur und 24 Grad auf dem Asphalt waren die Bedingungen kühler als in Termas de Rio Hondo gewöhnlich, aber bestens geeignet, um gute Zeiten zu setzen.

Fünf Ducati, je zwei KTM, Yamaha und Honda sowie eine Aprilia schafften den Einzug in das zweite Qualifying auf dem 4,8 km langen Kurs in Südamerika. Marc Márquez fuhr am Freitag in 1:37,297 min einen neuen All-Time-Lap-Record auf seiner Lenovo-Ducati, der letzte Pole-Sitter auf dieser Strecke war 2023 Alex Márquez.

Im ersten Anlauf der 15-minütigen Session setzte sich Marc Márquez an die Spitze der Zeitenliste. Der Spanier fuhr gleich in seiner ersten Runde einen neuen Rekord: 1:37,142 min! Hinter ihm platzierte sich Johann Zarco (Honda) mit einem Rückstand von nur 0,063 Sekunden, Dritter Alex Márquez (Ducati).

Dann verbesserte sich Marc Márquez auf 1:37,023 min, Bruder Alex fuhr auf Platz 2, knapp vor Zarco. Marco Bezzecchi setzte seine Aprilia RS-GP auf Platz 4, Pedro Acosta war nach sechs Minuten bester KTM-Fahrer auf Rang 5. Fabio Di Giannantonio fuhr zur Halbzeit auf Platz 6, Francesco Bagnaia belegte Position 8.

Anschließend holten sich die Fahrer in ihren Boxen neue Reifen, um das Finale des Qualifyings möglichst mit einer weiteren Steigerung zu anzugehen. Alle Teams setzten auf Medium-Vorderreifen und weiche Reifen am Hinterrad.

Fünf Minuten vor dem Ende waren alle Fahrer wieder auf der Strecke. Zunächst verbesserte sich MotoGP-Vizeweltmeister Pecco Bagnaia auf Platz 4, hinter den beiden Márquez-Brüdern und Zarco. Dann machte Yamaha-Ass Fabio Quartararo einen Sprung von Platz 10 auf 6. Kurz vor dem Fallen der Zielflagge schaffte Marc Márquez dann eine neue Bestmarke: Mit 1:36,917 min kam der 32-Jährige unter 1:37 min, wie am Freitag von ihm vermutet.

Hinter dem achtfachen Motorrad-Weltmeister kam Alex Márquez auf eine Zeit von 1:37,163 min, ihm fehlten 0,246 Sekunden auf seinen älteren Bruder. Johann Zarco fuhr mit der LCR-Honda überragend in die erste Startreihe auf Platz 3. Es war das beste Qualifying für Honda seit dem GP in Mugello 2023, als Marc Márquez auf Platz 2 fuhr. Dahinter kamen Bagnaia, Acosta und «Diggia» in die zweite Reihe. Fabio Quartararo brachte die beste Yamaha auf Platz 7, Marco Bezzecchi fuhr mit der Aprilia auf Position 9.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Qualifying 2 (15. März):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 1:36,917 min

2. Alex Marquez (E), Ducati, +0,246 sec

3. Johann Zarco (F), Honda, +0,288

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,351

5. Pedro Acosta (E), KTM, +0,357

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,369

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,430

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,465

9. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,497

10. Joan Mir (E), Honda, +0,679

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,785

12. Alex Rins (E), Yamaha, +0,832



Die weiteren Startplätze:

13. Jack Miller (AUS), Yamaha

14. Fermin Aldeguer (E), Ducati

15. Ai Ogura (J), Aprilia

16. Luca Marini (I), Honda

17. Miguel Oliveira (P), Yamaha

18. Raul Fernandez (E), Aprilia

19. Somkiat Chantra (T), Honda

20. Maverick Viñales (E), KTM

21. Enea Bastianini (I), KTM

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia