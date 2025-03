Alex Marquez: «Wenn er mich lässt, sehr gerne»

Alex Marquez (Gresini Ducati) möchte in Argentinien seine starken Leistungen vom MotoGP-Saisonauftakt in Buriram bestätigen und einen weiteren Schritt machen. Er habe alle Zutaten zur Verfügung, um Rennen zu gewinnen.

In Thailand musste sich Gresini-Ducati-Pilot Alex Marquez nur seinem Bruder Marc geschlagen geben. Im Sprint und im Grand Prix landete er jeweils auf dem zweiten Platz. Beim MotoGP-Saisonauftakt bestätigte der 28-Jährige seine gute Form, die er bereits bei den Tests in Sepang und Buriram zeigte.

Zum Argentinien-GP reiste Alex Marquez mit 29 WM-Punkten im Gepäck an. Platz 2 in der Gesamtwertung nach dem ersten Rennwochenende brachte ihm auch einen Auftritt bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Argentinien mit Marc und Pecco Bagnaia ein. «Ich bin sehr happy, in Argentinien zu sein. Wir sind sehr gut in die Saison gestartet und haben bei den Tests sehr gut gearbeitet – das konnten wir am ersten Rennwochenende bestätigen», betonte Alex Marquez. «Wir müssen aber immer noch einige Dinge verbessern, denn die beiden Jungs vom Werksteam sind ein bisschen besser als wir. Aber jedes Mal sind wir ein wenig näher dran, wir müssen weiterarbeiten und vor allem es weiterhin genießen – das ist der Schlüssel, um schnell zu sein.»

Bei seinem letzten Auftritt auf dem Autodromo Termas de Rio Hondo im Jahr 2023 erzielte Alex Marquez die Pole-Position, im Sprint und Grand Prix reichte es dann für die Ränge 5 und 3. «Argentinien ist normalerweise eine gute Strecke für mich, aber die Dinge können sich ändern. Es kann eine komplett unterschiedliche Geschichte im Vergleich zu Thailand werden. Wir müssen fokussiert sein und versuchen, einen guten Job zu machen», meinte er.

In welchen Bereichen sind MM93 und Bagnaia einen Schritt voraus? «Sie haben alles etwas mehr unter Kontrolle», ist sich Marquez sicher. «Pecco hat sehr viel Erfahrung mit diesem Bike und seine starken Bereiche, wie auch Marc. Wir müssen das analysieren und versuchen, näher zu kommen und schneller zu sein.»

Bruder Marc traut ihm zu, 2025 einige Rennen zu gewinnen. Fühlt er das selbst auch? «Wenn er mich lässt, ja», lachte der Gresini-Pilot. «Spaß beiseite, wir machen einige Dinge sehr gut. Aber um zu gewinnen oder um unter den Top-3 in der Meisterschaft zu sein, musst du vieles sehr gut machen. Wir haben alle Zutaten, um es zu schaffen, aber wir müssen es locker angehen und nicht erzwingen – es braucht Zeit.»

Vor wenigen Tagen wurde verlautbart, dass ab der Saison 2027 Pirelli der neue Reifenausrüster wird und somit Michelin ablöst – für die Fahrer und Teams wird das gemeinsam mit dem Inkrafttreten des neuen Reglements eine große Herausforderung. Wie beurteilt der Moto2-Weltmeister von 2019 die Umstellung auf die neuen Reifen? «Ich habe die Erfahrung bislang noch nicht gemacht, in derselben Klasse von einem Hersteller zu einem anderen zu wechseln – auch den Wechsel von Dunlop auf Pirelli in der Moto2 habe ich nicht mitgemacht. Aber die Entscheidung ist gefallen und wir müssen uns darauf einstellen», meinte Alex Marquez.