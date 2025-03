Aprilia-Frontmann Bezzecchi: Enttäuscht von der Quali

50:50 – so das Kurzfazit von Marco Bezzecchi nach seinem zweiten MotoGP-Sprint an Bord der Aprilia RS-GP. Der Pilot aus Rimini litt unter seinem Startplatz und freute sich über ein sauberes Rennen und Platz 6.

Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi, der Sieger des letzten Argentinien-GP vor zwei Jahren, erreichte die Medienrunde nach Platz 6 beim Sprint von Las Termas in neutraler Stimmung. Dem Italiener war weder zum Jubel noch gab es ein großes Klagelied zu hören.

Am meisten machte dem Mitglied der VR46-Riders-Academy die Ausgangslage für die Rennen zu schaffen. Bezzecchi: «Startplatz 9 ist alles andere als ideal. Das Quali war eine klare Enttäuschung nach dem Freitag. Es ist derzeit die größte Schwachstelle. Die Performance muss hier unbedingt werden.»

Als der Startschuss gefallen war, lief es nach den Worten des Athleten aus Rimini durchaus positiv: «Gemessen am Startplatz war der Sprint aber positiv. Ich konnte einige Plätze gutmachen, die Überholmanöver haben sehr gut gepasst und auch die Startzeit ging in Ordnung.»

Und die möglichen Verbesserungen für den großen morgigen Renntag? Bezzecchis Wunschliste blieb überschaubar: «Es gab heute im kurzen Rennen leichte Probleme mit der Stabilität. Das besprechen wir und versuchen in diesem Punkt noch eine Verbesserung zu erzielen. Die größere Debatte werden wir bei den Reifen haben. Wir wissen, dass sie bei unserem Bike sehr viel verändern können, und mit der Situation jetzt wird es nicht einfach, das zu definieren.»

Damit spielte «Bezz» auch auf die mangelnden Daten für das anstehende 25-Runden-GP-Rennen an. Eine volle Grand-Prix-Distanz wurde in Argentinien mit den aktuellen Michelin-Reifen von noch keinem Piloten abgespult. Für alle 22 MotoGP-Akteure werden die Karten nochmals neu gemischt – auch weil es am Rennsonntag mit knapp 30 Grad Lufttemperatur deutlich wärmer werden soll.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Sprint (15. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:37,331 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,903 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,859

4. Johann Zarco (F), Honda, +5,026

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,451

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +7,333

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,368

8. Joan Mir (E), Honda, +10,858

9. Pedro Acosta (E), KTM, +11,229

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,356

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,201

12. Alex Rins (E), Yamaha, +15,298

13. Luca Marini (I), Honda, +16,653

14. Enea Bastianini (I), KTM, +18,442

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,618

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,560

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +20,925

18. Maverick Viñales (E), KTM, +21,287

19. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +45,325

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 6 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 3 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 49 Punkte. 2. A. Marquez 38. 3. Bagnaia 30. 4. Morbidelli 21. 5. Ogura 17. 6. Zarco, 15. 7. Bezzecchi 14. 8. Di Giannantonio 11. 9. Binder 10. 10. Bastianini 7. 11. Acosta, 5. 12. Miller 5. 13. Quartararo 4. 14. Marini, 4. 15. Mir, 3. 16. Aldeguer 3. 17. Oliveira 2. 18. Rins 0. 19. Viñales 0. 20. Fernandez 0. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 49 Punkte. 2. Aprilia 21. 3. Honda 16. 4. KTM 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 79 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 41. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 32. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. LCR Castrol Honda 15. 6. Red Bull KTM Factory Racing 15. 7. Aprilia Racing 14. 8. Honda HRC Castrol Team 7. 9. Red Bull KTM Tech3 7. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 11. Monster Energy Yamaha 4.