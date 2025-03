Alex Marquez (Ducati/2.): «Nicht nahe genug dran.»

Gresini-Ducati-Ass Alex Marquez sorgte im 12-Runden-Sprint von Termas de Rio Hondo am Samstag für eine erneute Family-Affair der Marquez-Brüder. Der Zweitplatzierte über eine lehrreiche Fahrt hinter Marc.

Alex Márquez brachte seine Gresini-Ducati auch im Sprint von Termas de Río Honda auf Platz 2 ins Ziel. Wieder einmal in der noch jungen MotoGP-Saison 2025 musste sich der 28-Jährige nur seinem übermächtigen Bruder Marc beugen.

Angesprochen darauf, dass ihm Bruder Marc erneut den Sieg abspenstig gemacht hat, sagt Alex: «Es ist nett, dass es so ist. Es war wirklich eng diesmal. Es war wie eine konstante „Master Class“ über zwölf Runden – man lernt in jeder Kurve etwas von Marc.»

Alex berichtete weiter: «Ich habe Marc mehr am Limit gesehen als in Thailand. In Buriram war er gleich mal weg – da hat er ausgecheckt – hier war er mehr an seiner Grenze und er hat vielleicht etwas mehr zu kämpfen gehabt.»

«Ich war aber in keinem Moment nahe genug dran, um wirklich sauber zu attackieren», berichtete der jüngere Marquez-Bruder. Der ehemalige Moto3- und Moto2-Weltmeister schildert bildlich: «Marc war wirklich schnell in den Kurven 2 und 5. Ich habe in den Kurven 3 und 6 aufgeholt. In den Kurven 7 und 8 war ich vielleicht minimal schneller, aber nicht genug. Es war zwischen uns wie eine Art Gummiband, das mal enger und dann wieder weiter gespannt war.»

Das Fazit von «AM73» nach dem nächsten Doppelschlag: «Die Pace war zu hoch, um zu überholen oder es zu versuchen, und Marc hat auch keinen Fehler gemacht.» Er war einfach besser als wir und smarter als wir. Aber ich bin happy, dass ich näher dran bin als in Thailand.»

Angesprochen auf die Sorgen von Marc, weil Alex ihm auch im Rennen im Nacken sitzen könnte: «Es wird anders am Sonntag. Ich denke nicht, dass der Soft- oder Medium-Hinterreifen viel an der Pace ändern wird. Es ändert eher den Zugang zum Rennen. Es geht eher um den Punkt, wo und wann man die Attacke dann im Rennen setzen kann. Wir haben jetzt mehr Informationen und werden dann wissen, was wir am Sonntag versuchen werden.»

In der noch jungen WM bildet das Márquez-Duo weiter unangefochten eine Doppelspitze. Marc Márquez hält nach drei Siegen die maximale Punktzahl.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Sprint (15. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:37,331 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,903 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,859

4. Johann Zarco (F), Honda, +5,026

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,451

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +7,333

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,368

8. Joan Mir (E), Honda, +10,858

9. Pedro Acosta (E), KTM, +11,229

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,356

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,201

12. Alex Rins (E), Yamaha, +15,298

13. Luca Marini (I), Honda, +16,653

14. Enea Bastianini (I), KTM, +18,442

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,618

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,560

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +20,925

18. Maverick Viñales (E), KTM, +21,287

19. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +45,325

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 6 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 3 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 49 Punkte. 2. A. Marquez 38. 3. Bagnaia 30. 4. Morbidelli 21. 5. Ogura 17. 6. Zarco, 15. 7. Bezzecchi 14. 8. Di Giannantonio 11. 9. Binder 10. 10. Bastianini 7. 11. Acosta, 5. 12. Miller 5. 13. Quartararo 4. 14. Marini, 4. 15. Mir, 3. 16. Aldeguer 3. 17. Oliveira 2. 18. Rins 0. 19. Viñales 0. 20. Fernandez 0. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 49 Punkte. 2. Aprilia 21. 3. Honda 16. 4. KTM 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 79 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 41. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 32. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. LCR Castrol Honda 15. 6. Red Bull KTM Factory Racing 15. 7. Aprilia Racing 14. 8. Honda HRC Castrol Team 7. 9. Red Bull KTM Tech3 7. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 11. Monster Energy Yamaha 4.