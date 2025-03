Pecco Bagnaia (Ducati): «Das interessiert mich nicht»

Der MotoGP-Sprint in Termas de Rio Hondo war für Pecco Bagnaia eine einsame Geschichte. Der Ducati-Werksfahrer konnte das Trempo der Márquez-Brüder nicht mitgehen, hatte aber auch nach hinten genug Luft – Platz 3.

Marc und Alex Márquez lieferten sich beim MotoGP-Sprint von Argentinien am Samstag einen ordentlichen Kampf um den Sieg. Am Ende setzte sich – wie so oft – Werksfahrer Marc Márquez durch und gewann sein drittes Rennen der Saison (2x Sprint, 1x GP). Hinter dem Brüderpaar kam Vizeweltmeister Bagnaia auf Position 3 ins Ziel. Auf den Sieg fehlten ihm mehr als 3,8 Sekunden.

Dennoch war der Italiener zufrieden mit dem Ergebnis, denn er steigerte sich im Verlauf des Wochenendes in Südamerika in fast jeder Session. «Dieser dritte Platz ist etwas besser für mich als vor zwei Wochen in Thailand, denn die Strecke in Buriram liegt mir besser. Hier habe ich immer Probleme», erklärte Bagnaia. «Wie man sehen konnte, nach dem Start in das Wochenende, haben wir uns Schritt für Schritt verbessert. Ich kann etwas zufriedener sein, im Vergleich zu Thailand.»

«Natürlich ist es nicht das, was ich möchte. Mit der Ruhe kommen wir ihnen näher. Aber uns fehlt noch etwas. Auf dieser Strecke habe ich zwei Kurven, wo ich zwei Zehntel zu Alex und zwei Zehntel zu Marc verliere – in den Kurven 6 und 11», resümierte der WM-Dritte und betonte: «Ich werde versuchen, einen weiteren Schritt zu machen, nachdem wir bereits am Samstag einen Schritt gemacht haben. Die Vorhersage für den Sprint war Platz 6. Am Sonntagmorgen wird es sehr entscheidend sein, noch etwas mehr zu verstehen.»

Kann der zweifache MotoGP-Champion mit einem weiteren Schritt im GP mehr als Platz 3 erreichen? «Ich glaube, ich kann am Sonntag noch einen Schritt machen. Aber ich weiß nicht, ob es reicht, um mit ihnen zu kämpfen. Aktuell sind sie einfach schneller, sie machen einen guten Job – besonders am Kurveneingang und in schnellen Kurven. Alex ist in Kurve 6 unglaublich, Marc in 11.»

«Zu Rennbeginn sah ich bei Marc und Alex sehr viel Bewegung im Bike. Vielleicht kann ich es nutzen, um näher dran zu sein und eine Attacke zu setzen», suchte der Ducati-Star nach Lösungen. «Ich möchte kein zu großes Risiko eingehen, aber dennoch aggressiv fahren. Ich habe etwas zu viel Schlupf am Hinterrad im Kurveneingang, dabei verliere ich Zeit. Das müssen wir angehen.»

Es wird viel geschrieben und insgesamt gibt es einige Nachrichten, die Teamkollege Marc Márquez in den Himmel loben und gleichzeitig viel Kritik an Bagnaia preisgeben. Macht ihn das nervös? «Mich interessieren die vielen Geschichten, die über mich und mein Team herumschwirren, nicht», stellte er klar. «Ich tue das, was ich immer tue. Es ist erst das zweite Wochenende der Saison und ich bin dreimal Dritter geworden. Ich weiß, dass ich mich verbessert habe und ich weiß genau, wo ich noch besser werden muss. Mit Geduld, werde ich bald zurück sein. Ich bin keineswegs nervös.»

Macht er sich Sorgen? «Wenn es das siebte oder achte Rennen wäre, ja. Aber ich habe noch genug Zeit. Das Wichtigste ist, dass diese Strecke nicht zu meinen Favoriten gehört. Bereits vor dem Saisonstart wusste ich, dass die ersten drei Rennen nicht sehr gut für mich werden würden. Ich muss mitnehmen, was möglich ist. Ich bin stark in meiner Denkweise und ich kenne mein Potenzial», schloss Bagnaia die Presserunde.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Sprint (15. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:37,331 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,903 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,859

4. Johann Zarco (F), Honda, +5,026

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,451

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +7,333

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,368

8. Joan Mir (E), Honda, +10,858

9. Pedro Acosta (E), KTM, +11,229

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,356

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,201

12. Alex Rins (E), Yamaha, +15,298

13. Luca Marini (I), Honda, +16,653

14. Enea Bastianini (I), KTM, +18,442

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,618

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,560

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +20,925

18. Maverick Viñales (E), KTM, +21,287

19. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +45,325

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 6 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 3 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 49 Punkte. 2. A. Marquez 38. 3. Bagnaia 30. 4. Morbidelli 21. 5. Ogura 17. 6. Zarco, 15. 7. Bezzecchi 14. 8. Di Giannantonio 11. 9. Binder 10. 10. Bastianini 7. 11. Acosta, 5. 12. Miller 5. 13. Quartararo 4. 14. Marini, 4. 15. Mir, 3. 16. Aldeguer 3. 17. Oliveira 2. 18. Rins 0. 19. Viñales 0. 20. Fernandez 0. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 49 Punkte. 2. Aprilia 21. 3. Honda 16. 4. KTM 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 79 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 41. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 32. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. LCR Castrol Honda 15. 6. Red Bull KTM Factory Racing 15. 7. Aprilia Racing 14. 8. Honda HRC Castrol Team 7. 9. Red Bull KTM Tech3 7. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 11. Monster Energy Yamaha 4.