Joan Mir (Honda/8.) Das große Comeback rückt naher

Joan Mir war im MotoGP-Sprint von Las Termas mit Rang 8 Teil des Teamerfolges von Honda. Im Ziel sprach der Mallorquiner über das Potenzial des Motorrades und die Vergleiche mit LCR-Honda-Markenkollege Johann Zarco.

Joan Mir wetzte im Sprint der MotoGP in Las Termas am Samstagnachmittag auf Rang 8 und sorgte somit dafür, dass plötzlich zwei Honda-Fahrer Sprint-Punkte einheimsen konnten. Der 27-Jährige konnte im Finish der zwölf Runden auch noch den gut gestarteten Red-Bull-KTM-Fahrer Pedro Acosta abfangen. Bei Honda gab es somit nicht nur Jubel um Johann Zarco (4.), auch bei Joan Mir sah man in der HRC-Garage sehr zufriedene Gesichter.

Der spanische Weltmeister von 2020 verlor zehn Sekunden auf Ducati-Triumphator Marc Marquez. Mir : «Es war ein solides Rennen – dass ich dennoch die ganze Zeit am Limit bestritt. Ich hatte etwas Probleme bei der Beschleunigung ab der Kurvenmitte. Mein Bike hatte nicht jene Traktion, die wir eigentlich haben könnten – das Potenzial wäre höher. Aber aus irgendeinem Grund gibt unser Set-up nicht mehr her. Ich habe meine Rundenzeiten gesteigert. Auch die Runde im Q2 war nicht schlecht. Ich bin meine 1:37,5 mit nur einem Hinterreifensatz allein gefahren. Es war eine gute Leistung, aber irgendwas fehlt.»

Sein Gefühl schildert mir so : «Wenn ich das Gas aufdrehe, dann habe ich in Schräglage starkes Spinning. In diesem Rennen habe ich einfach nur überlebt. Ich habe einige Fahrer überholt, die ihre Rundenzeit in der Quali durch Hinterherfahren geschafft haben, ich bin die Runde selbst gefahren. Das ist dann im Rennen ein Vorteil. Aber die Realität ist, dass es noch Spielraum gibt für den längeren Grand Prix.»

Zu LCR-Markenkollegen Johann Zarco (4.) sagt Mir : «Seine Traktion ist besser als meine im Moment. Wir müssen da noch ein besser verstehen – auch Luca Marini hat Probleme. LCR strauchelt da nicht so stark wie wir. LCR macht einen sehr guten Job.

Mirs Ausblick : «Ich denke, dass ein längeres Rennen morgen für uns noch mehr bringen könnte. Das Rennen wird nicht so schnell sein wie der Sprint. Wir können die Reifen recht gut managen, und vielleicht können wir am Ende ein Comeback zeigen, wie in alten Zeiten.»

„Wir müssen verstehen, ob der Soft-Reifen das Rennen durchhält. Ich bin mir sicher, dass der Gripverlust nicht so sein wird wie heute. Wir haben ein paar Hausübungen für den Sonntag. Ich bin happy, weil wir mit den Jungs gekämpft haben, an denen wir dran sein sollten. Vielleicht sind wir an einem guten Wochenende im Stande, noch mehr zu schaffen. Die Top 8 sind gut, und die Top-6 für den Sonntag anzuvisieren, das wäre gut– wenn dann fünf Ducatis vorne sind», so die Schlussworte des heute zweitbesten Honda-Piloten nach einem Tag, der seinen Hersteller wieder ganz nah ans MotoGP-Podest gebracht hatte.

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Sprint (15. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 12 Runden in 19:37,331 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +0,903 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +3,859

4. Johann Zarco (F), Honda, +5,026

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +6,451

6. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +7,333

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,368

8. Joan Mir (E), Honda, +10,858

9. Pedro Acosta (E), KTM, +11,229

10. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +12,356

11. Jack Miller (AUS), Yamaha, +15,201

12. Alex Rins (E), Yamaha, +15,298

13. Luca Marini (I), Honda, +16,653

14. Enea Bastianini (I), KTM, +18,442

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +18,618

16. Raul Fernandez (E), Aprilia, +19,560

17. Somkiat Chantra (T), Honda, +20,925

18. Maverick Viñales (E), KTM, +21,287

19. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +45,325

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 6 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Yamaha, 8 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 3 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 49 Punkte. 2. A. Marquez 38. 3. Bagnaia 30. 4. Morbidelli 21. 5. Ogura 17. 6. Zarco, 15. 7. Bezzecchi 14. 8. Di Giannantonio 11. 9. Binder 10. 10. Bastianini 7. 11. Acosta, 5. 12. Miller 5. 13. Quartararo 4. 14. Marini, 4. 15. Mir, 3. 16. Aldeguer 3. 17. Oliveira 2. 18. Rins 0. 19. Viñales 0. 20. Fernandez 0. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 49 Punkte. 2. Aprilia 21. 3. Honda 16. 4. KTM 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 79 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 41. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 32. 4.Trackhouse MotoGP Team 17. 5. LCR Castrol Honda 15. 6. Red Bull KTM Factory Racing 15. 7. Aprilia Racing 14. 8. Honda HRC Castrol Team 7. 9. Red Bull KTM Tech3 7. 10. Prima Pramac Yamaha Racing 7. 11. Monster Energy Yamaha 4